Не говоріть від імені народу, −

Розперетричі ви йому впеклись!

Л.Костенко

Существует ли истина в политике? Помните слова поэта: "Сейте разумное, доброе, вечное." Применительно ли это к сложившейся ситуации в парламенте? Нет! Режиссером спектакля в парламенте под названием "Делай, что хочешь!" является Владимир Зеленский, актеры, "Рыцари чистогана" − Арахамия, Корниенко, Потураев, Гетьманцев, Стефанчук, Тищенко, Третьякова, Мишка Радуцкий с массовкой от фракции "Довіра", "За майбутнє". Судили свободу, честь и совесть . Сюжет спектакля напоминает покорное стадо заблудившихся овец в туннеле, далеком 1937 году. Когда их вожак И.Сталин верил только в свою правду, истину, безошибочность, безгрешность, уничтожая своих соратников и миллионы невинных людей. В этом судилище, "грязной луже", вопрос − " Что есть истина? " − задавать было бесполезно, он сменился вопросом − " Кто есть истина и где деньги? " "Зграя ястребов" судила своего без вины виноватого Д.Разумкова, доказывая видимое невидимого .

" Слуги" В.Зеленского в ледяной воде эгоистичного расчета топили свободу, порядочность, честь, совесть, превращая это в дьявольский маскарад .

По дороге к своему распаду "Слуги" сделали решающий скачек в царство хаоса, страха, беспорядка, лжи, безжалостно разрушая институты власти.

Шабаш в парламенте − это своеобразный переворот, уничтожение парламентаризма. И это только начало. Как высказался один из "Рыцарей чистогана" от "Слуг": "Мы здесь для того, чтобы все сломать". Ну что с него взять или сказать? Какой здесь уровень интеллекта, культуры, такта? Вам все ясно.

Политика команды В.Зеленского это мрачно-веселое погребение идей демократии. Это минорный марш "Квартала-95", постепенно переходящий в похоронный, идей демократии, правды, свободы, чести, достоинства, справедливости.

Последствия этого неподобного подобия страна и народ переживать будет долго. И это может стать предгрозовой молнией жестокости власти к тем людям, кто её критикует. И что с ними бывает вы догадываетесь?

Критикуя президента, "Слуг", АраХамов, журналисты, парламентская оппозиция рискует потерять не только депутатский мандат, но и жизнь . А потом скажут: "Одним врагом меньше" .

Предсказание политического будущего неблагодарное занятие, но уже сейчас можно предположить дальнейшее обострение в стране. Во всяком случае нас ждут трудные времена, если разномыслие обострится.

"Слуги" В.Зеленского осквернили парламентаризм, растоптали правду, совесть, истину, которая называется нравственность и добро. Нельзя играть со злом, превращая свободу в вертеп, пряча даже надежду в мрачное подземелье .

Ми всі, по суті, живемо

Якоюсь мірою в тумані

Ліна Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша