Не говоріть від імені народу, −
Розперетричі ви йому впеклись!
Л.Костенко
Существует ли истина в политике? Помните слова поэта: "Сейте разумное, доброе, вечное." Применительно ли это к сложившейся ситуации в парламенте? Нет! Режиссером спектакля в парламенте под названием "Делай, что хочешь!" является Владимир Зеленский, актеры, "Рыцари чистогана" − Арахамия, Корниенко, Потураев, Гетьманцев, Стефанчук, Тищенко, Третьякова, Мишка Радуцкий с массовкой от фракции "Довіра", "За майбутнє". Судили свободу, честь и совесть. Сюжет спектакля напоминает покорное стадо заблудившихся овец в туннеле, далеком 1937 году. Когда их вожак И.Сталин верил только в свою правду, истину, безошибочность, безгрешность, уничтожая своих соратников и миллионы невинных людей. В этом судилище, "грязной луже", вопрос − "Что есть истина?" − задавать было бесполезно, он сменился вопросом − "Кто есть истина и где деньги?" "Зграя ястребов" судила своего без вины виноватого Д.Разумкова, доказывая видимое невидимого.
"Слуги" В.Зеленского в ледяной воде эгоистичного расчета топили свободу, порядочность, честь, совесть, превращая это в дьявольский маскарад.
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По дороге к своему распаду "Слуги" сделали решающий скачек в царство хаоса, страха, беспорядка, лжи, безжалостно разрушая институты власти.
Шабаш в парламенте − это своеобразный переворот, уничтожение парламентаризма. И это только начало. Как высказался один из "Рыцарей чистогана" от "Слуг": "Мы здесь для того, чтобы все сломать". Ну что с него взять или сказать? Какой здесь уровень интеллекта, культуры, такта? Вам все ясно.
Политика команды В.Зеленского это мрачно-веселое погребение идей демократии. Это минорный марш "Квартала-95", постепенно переходящий в похоронный, идей демократии, правды, свободы, чести, достоинства, справедливости.
Последствия этого неподобного подобия страна и народ переживать будет долго. И это может стать предгрозовой молнией жестокости власти к тем людям, кто её критикует. И что с ними бывает вы догадываетесь?
Критикуя президента, "Слуг", АраХамов, журналисты, парламентская оппозиция рискует потерять не только депутатский мандат, но и жизнь. А потом скажут: "Одним врагом меньше".
Предсказание политического будущего неблагодарное занятие, но уже сейчас можно предположить дальнейшее обострение в стране. Во всяком случае нас ждут трудные времена, если разномыслие обострится.
"Слуги" В.Зеленского осквернили парламентаризм, растоптали правду, совесть, истину, которая называется нравственность и добро. Нельзя играть со злом, превращая свободу в вертеп, пряча даже надежду в мрачное подземелье.
Ми всі, по суті, живемо
Якоюсь мірою в тумані
Ліна Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша