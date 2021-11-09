Украинский политик, общественный деятель и писатель Алексей Толкачев заявил, что психическая зрелость, мировоззренческое развитие, умение свободно общаться с другими и понимание, в чем состоит собственное счастье, – это те черты, которыми должен обладать человек будущего.

Об этом он рассказал в программе «Толкуем о важном» на канале «ТОЛЧОК».

Толкачев предлагает проанализировать, как образовательная система учит детей и способствует формированию мировоззрения. По его словам, больше всего на это влияет украинская и зарубежная литература. «И вот дети, у которых нет изначально заложенных моделей поведения, начинают читать книжки. Смотрят как люди строили жизнь, как они строили коммуникацию много лет назад», - говорит политик.

В частности, он вспоминает «Разве ревут волы, когда ясла полны?» Панаса Мирного и отмечает, что этот текст его действительно травмировал. Писатель акцентирует внимание на том, что из-за романа Панаса Мирного у детей развивается синдром изученной беспомощности, ведь после прочтения они должны писать свое произведение об утраченной силе и в будущем это остается в памяти.

То есть, объясняет Толкачев, после выпуска из школы люди помнят, что у них может ничего не получиться, какие бы усилия они не приложили, а за инициативу еще можно получить наказание. Следовательно, заключает политик, так литература влияет на формирование личности.

Попутно он упоминает другой пример – тексты Достоевского, после которых учащиеся на переменах играли его образы и модели поведения. «И это было очень забавно и смешно, когда подростки начинали общаться витиеватыми сложными фразами, применяя слова, которые устарели многие годы назад. Ведь этот ретро-социум, который уже устарел сто лет назад, уже не адекватный к этому миру», - рассказывает писатель.

Следовательно, Толкачев делает вывод, что украинская образовательная система должна способствовать формированию личности, но она этого не делает.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал о проблемах в современной системе школьного образования.

Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, насколько сильно кино влияет на формирование личности.