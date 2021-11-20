Украинский эксперт в сфере экономики Алексей Кущ навел несколько важных цитат о росте ВВП в нашей стране у себя на ФБ-странице. Приводим слова специалиста без изменений.

О горизонте планирования в стране.

Цитата из интервью форбсу зама руководителя НБУ Николайчука: "Нещодавно НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році з 3,8% до 3,1%. Тобто показник зростання третього кварталу всього у 2,4% не став для вас несподіванкою? Це нас неприємно здивувало, у жовтні ми очікували зростання на рівні 4%. Якщо говорити про весь рік, то тепер навіть наша погіршена оцінка у 3,1% виглядає оптимістичною. Вірогідно, зростання буде дещо нижчим".

Какой же резерв роста видят в НБУ?

Цитата:

"У той же час негатив третього кварталу може частково компенсуватися за рахунок рекордного урожаю кукурудзи, що був відкладений на четвертий квартал. До того ж загальний збір зернових цього року може скласти навіть 83 млн тонн проти закладених у наш прогноз 81 млн тонн. Також позитивним фактором може стати нарощування транзиту російського газу через Україну".

Модель роста в рамках трускавецкого консенсуса. Для меня, как человека, помнящего дискуссии с отцом нацбанковской аналитики Игорем Шумило, читать такое, физически больно...

Экономист Алексей Кущ