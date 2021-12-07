Журналистка Виктория Панченко рассказала, стоит ли украинцам ожидать веерных отключений этой зимой, а также назвала основные проблемы Украины в отопительный сезон.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Виктория Панченко заявила, что вероятность веерных отключений довольно высока. По ее словам, большинство украинцев в таком случае окажутся в патовой ситуации.

«Скорее всего, жителей крупных городов веерные отключения не коснутся. И украинские власти сделают все, чтобы избежать отключений в густонаселенных регионах. Ведь это не популярное решение, и оно вызовет массовое недовольство. Зато в небольших городах и селах политические риски не так высоки», - говорит Виктория Панченко.

Она отметила, что веерные отключения - это вынужденная мера, помогающая избежать полного краха в условиях дефицита. Журналистка считает, что украинцы, привыкшие выживать в нечеловеческих условиях, приспособятся, но, если нам всем отключат свет, то реакцию народа долго ждать не придется, и тогда про рейтинги нынешней власти можно будет забыть.

«Зима наступила, а проблемы не исчезли. У нас по-прежнему высокая цена на газ и острая нехватка угля в хранилищах. Дефицит резерва достиг таких масштабов, что власти страны запросили аварийную помощь по поставкам электроэнергии у Беларуси и Словакии», - отметила Виктория Панченко.

По ее словам, с газом дела обстоят лучше, но не известно, хватит ли его. Кроме того, журналистка отметила, что, по заявлениям премьер-министра, перебоев с газом и веерных отключений электричества не предвидятся.

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