Политолог Руслан Бизяев рассказал о договоренностях между Францией, Англией и СССР в 1939 году и их целях со стороны каждого из государств.

Об этом он рассказал в своем блоге «Исторические хроники».

«Цели Англии и Франции в ходе начавшихся переговоров с СССР не вызывают в постсоветской историографии существенных разногласий. В основном воспроизводится официальная советская версия, согласно которой Англия и Франция хотели отвести от своих стран угрозу войны», - отметил Руслан Бизяев.

Он объяснил, что в целях Англии и Франции было также предотвращение возможного советско-германского сближение, достижение соглашения с Германией, демонстрируя сближение с СССР, а также они хотели втянуть Советский Союз в будущую войну и направить германскую агрессию на Восток.

«Как правило, отмечается, что, стремясь сохранить видимость переговоров, в то же время Англия и Франция не желали равноправного союза с СССР. Ныне эти оценки пополнились указанием на то, что Франция была заинтересована в военном соглашении и вообще Запад был более заинтересован в союзе с СССР, нежели советское руководство – в союзе с Англией и Францией», - заявил Руслан Бизяев.

По его словам, основная дискуссия продолжается по вопросу о целях СССР на этих переговорах. Как правило, отмечает политолог, считается, что советское руководство ставило перед своей дипломатией такие основные задачи: предотвратить или оттянуть войну и сорвать возможный единый антисоветский фронт.

«М.И. Панкрашова, отмечая, что Англия и Франция исходили в своих действиях из заинтересованности СССР в сохранении «санитарного кордона», указывает, что Советский Союз был заинтересован в ликвидации этого «кордона» (т.е. изменении статус-кво в Восточной Европе), поскольку его западные соседи могли, по мнению автора, сговориться с Германией на антисоветской основе. В.Я. Сиполс, наоборот, полностью отклоняет эту версию, заявляя, что СССР был заинтересован в сохранении положения дел в Восточной Европе», - рассказал Руслан Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Руслан Бизяев рассказал об экономических условиях в межвоенный период.

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