Ваш інтелект не зважать на карати,

а щонайбільше просто на сто грам

Л. Костенко

Журналистам дано острее других ощутить то безобразие власти и остро передать это людям.

Когда мы произносили имя Даниила Гетманцева, к глубокому раздумью, примешиваются чувства горечи за этого горе-политика и депутата от "Слуг Народа".

Придя в парламент этот чванливый, высокомерный депутат с неистовым ожесточением начал придумывать и внедрять губительные для людей, малого и среднего бизнеса законы и налоги.

Он усвоил, что в парламенте существует лишь одна реальная сила − власть и деньги в конвертах и сам по-своему может направлять течение этих рек. Что может быть на свете лучше? Осуществил ли он задуманное? Пожалуй, да. 30 ноября с.г. парламент принял новый налоговый закон под номером 5600. Это подарок у Новому году от президента малому и среднему бизнесу и украинскому народу. Что это? Тьма? После принятия этого закона люди ощутят нищету, страх и порочную надежду. В этом человеке живет порочная склонность к политическим авантюрам. Этот Брут готов на любую подлость и творит он свое дело с беззастенчивой откровенностью, явно желая привлечь внимание президента к своей персоне.

Д.Гетманцев, кажется, еще и преподаватель каких-то наук. Возникает вопрос. Чего и чему он может научить студентов? И кто будет его слушать? Два года он поет свои унылые песни и ни строчки нет в его законах об улучшении жизни людей. Да, лжи и коварству меры нет.

Придет время и Гетманцеву придется отвечать перед Богом и людьми за свои преступные деяния, уничтожая малый и средний бизнес, село и аграриев. Выполняя заказ: совместить несовместимое.

Знает ли он какие люди получают зарплаты, пенсии, где они лечатся? Что они думают о гетманцевых? Что они думают о президенте, о "слугах", которые погружаются в омут бесчестия?

Подводя итоги, можно сказать, что Гетманцев, "слуги" на передний план выдвигают протест людей против нищеты, голода, страха и смерти. Этот закон − 5600 принят голосами беды в этот смутный и тревожный час. После принятия этого губительного закона Гетманцев может жить в свое удовольствие и ползать перед В.Зеленским и Д.Ермаком, словно ящерица перед крокодилом.

И, пожалуй, главный вопрос. Какую роль и чью волю месит, крушит и исполняет Д.Гетманцев.

Що крім страждання?

Крім страждання що?!

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша