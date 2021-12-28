Журналистка Катерина Котенкова рассказала о катастрофической ситуации в пенсионной сфере в Украине, которую власти пытаются решить неэффективными способами.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Почему Кабмин и Верховная Рада не отказываются от неэффективных социально-экономических решений, что оказались ошибками и грубыми просчетами? Хотя, зачем властям думать? Есть проверенный годами способ - проблему пенсионеров решают за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Неужели нельзя по-другому решить эту проблему? И вообще, где гарантии дальнейших выплат пенсий? Если все так плохо», - заявила Катерина Котенкова.

Журналистка сомневается, есть ли какие-то гарантии того, что через 5, 10 или 15 лет, когда пенсии будут оформлять те украинцы, кто с 2023 года начнет копить пенсионный капитал, наше пенсионное законодательство кардинально не поменяется. По ее словам, вряд ли есть вообще государственные гарантии, что новая пенсионная система проживет столько лет.

«Особенно теперь, когда мы дошли до точки: сейчас в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров. Что будет с пенсиями? Мало того, что нечем платить, так еще и повышать нужно. Вот так живет человек, работает, а потом выходит на пенсию, а на пенсию особо рассчитывать не приходится. И оказывается в ситуации, где будущее грозит не только старостью, но и нищетой», - заявила Катерина Котенкова.

По ее словам, остается только один вопрос: на грани или уже за гранью катастрофы? Журналистка отметила, что примерно 80% одиноких пенсионеров в Украине живут за официальной чертой бедности. Катерина Котенкова добавила, что сегодня в Украине около 11 миллионов пенсионеров, и 65% из них получают пенсию ниже 3 000 гривен.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.



