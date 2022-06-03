"Лупайте сю скалу!

Нехай ні жар, ні холод.

Не спинить вас!"

І.Франко

Портрет Путина останется навсегда в истории, как Чингисхана, Гитлера, Сталина и других диктаторов и тиранов.

Бандит в позиции разводящего, человек без правил, без элементарных нравственных ценностей, оказался на месте руководителя государства. Всей своей средневековой жестокостью и действиями, коварством он угрожает всему миру, пугает топотом солдатских сапог, бряцанием оружием, а возможно химическими и ядерными ударами.

Любой союз с Путиным всегда грозит бедой, коварством, ложью, войной, смертью. И творит он свое зло с особым цинизмом с извращением, насилием, со всеми психическими сдвигами. Уничтожая детей, женщин, стариков, разрушая жилые дома, города и села Украины, при этом, воруя все в нашем государстве. Прав был Шиллер: «Злое семя, злой приносит всход». Нет такого бранного слова, такого клеймящего выражения, которым можно его обойти.

Честолюбивый, трусливый, недоверчивый, высокомерный, он не терпит противоречий, несогласия, не терпит даже соратников, а тем более коллег других государств.

Европейские страны и ее лидеры только теперь по-настоящему стали задумываться, как ему, безнравственному диктатору и тирану, а по политической сущности безгранично циничному, смог запугать европейских лидеров ядерной кнопкой, путинского «Русского мира». С помощью лавровых, соловьевых, скобеевых, кисилевых, которые умело манипулируют общественным сознанием россиян, внедряют мифы, легенды, фейки и люди, опьяненные, одурманенные безумными речами журналистов и политиков верят в то, что страна самая справедливая, богатая, передовая и безгрешная. Путин постоянно вовлекает Россию и народ в какие-то войны, разборки, чтобы народ боялся и в нем нуждался.

Все грозы для России еще незримы. Путину придется ответить за все злодеяния, убийства мирных людей, ответить в Нюрнбергском трибунале. Для этого нашей власти необходимо собрать и предоставить в международные суды и организации факты-свидетельства разрушенных городов, сел, убийства мирных жителей, детей, стариков путинскими головорезами на украинской земле.

Европа переживает самый большой военный и гуманитарный кризис со времени второй мировой войны. Так получилось, что Украине и Польше пришлось вместе принять тяжелый удар русской агрессии. Украина приняла на себя удар военной агрессии России. Польша проявила великое милосердие – приняла в свою страну миллионы беженцев – женщин, детей, стариков. Эта уникальная роль Польши открывает новые горизонты дружбы и сотрудничества между странами. Верим, что Украина будет свободной, независимой страной. Как писал Т.Г.Шевченко: «Врага не буде, супостата. А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі».

Не плач, Вкраїно! Будеш знову вільна.

Ніколи нас орда не переможе.

Б. Чепурко

Украинский Журналист Павел Ильюша