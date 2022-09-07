За ошибки государственных деятелей

расплачивается вся нация.

Николай Бердяев

Оглядываясь назад, мы вправе сказать, что избиратели «Слуг Народа» ожидали выполнения обещаний, которые они давали перед выборами. Но у этих подростков возникла проблема, как уберечь обретенную власть. И они «завязали немало трагических узлов» в нашей истории. Война с Россией, новые проблемы и события были для них уже неразрешимые - и для В.Зеленского ли только? В политике «Слуг Народа» всегда, кажется, скрытый какой то секрет. И чем дольше они во власти, от нее начинает горчить и отдавать печалью. Они силовым приемом, без объяснения, отстраняют от власти Рябошапку, Богдана, Разумкова, Баканова, Венидиктову. Наверное, у президента и господина Ермака свой расчет, хотя до конца и не ясный. Жизнь, однако, мудрее Ермака, президента, татаровских депутатов. Пройдет время и эти события – увольнения, лишение людей гражданства, сепаратизм, предательство чиновников, сдача Херсона и другие события в стране осмыслятся по-новому и мы больше узнаем о чести и совести этих людей.

Ведь совесть человека – это венец, центр и цель творения, ответственность перед страной, народом за свои деяния, поведение и грехи. А грех это нарушение порядка в стране, нарушение высшими должностными лицами Конституции Украины. Этот «Пир во время войны», правовой беспредел, обнажил их внутреннюю духовную болезнь, утрачена совесть. Самые чудовищные преступления для них становятся обыкновенными и чувство самосохранения у этих людей исчезает. Никто ничего не хочет осознавать:

- продолжается война с Россией;

- продолжается зачистка информационных каналов;

- продолжается падение экономики. растёт бедность и нищета;

- продолжается коррупция, похоть престижа и власти, борьба за идейное

владычество;

- продолжатся преследование патриотов;

- продолжается предательство, правовой беспредел;

- продолжается название черного белым и наоборот;

- продолжается зависть и ненависть, обвинение и сваливание

собственной вины на других.



А что ж народ? Народ, то что же? Смешно, не правда ли? Но люди

справедливости хотят. Вы обещали. А народ своим идейным зарядом патриотизма, героизмом во время российской агрессии погасил все путинские фильтры догматизма и своевластия отдельных чиновников. Показал единство и сплоченность нашего народа во время войны с российским агрессором.



Необходимо и дальше консолидировать нацию за единство и победу над агрессором. Надо вести диалог с международными сообществами, передать все эти полномочия от Ермака министерству иностранных дел без арахамовщины и безугловщины. Должен быть комплексный план действий, дорожная карта по каждому направлению в интересах Украины. Правильная культура управления страной.

Истина есть дочь времени,

а не авторитета.

Фрэнсис Бэкон

Украинский Журналист Павел Ильюша