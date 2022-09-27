Що вберегли ми, що надбали,

Щоб дітям в спадок передать?!

Л.Костенко

Главная задача для нашей власти на данном этапе – анализ и правильное принятие решений тех, сложностей, которые возникли во время войны с Россией и тех имманентных противоречий, уже заложенных парламентом и офисом президента, которые могут развиваться в нежелательную сторону.

При нынешней системе, когда вся полнота власти сосредоточена у В.Зеленского, Ермака и других Арахамов, когда она лишена механизма сдержек и противовесов, а это приводит к неограниченной и абсолютно бесконтрольной власти во всей иерархии государственной системы. Мы потеряли духовное равновесие, которое разъединило людей, и разбрелись в разные стороны.

Президент, будучи не в оппозиции к существующей системе, а возглавляя властные структуры, оказался один в двух ролях: и Лютера и папы Римского. С одной стороны он бросает вызов олигархам, номенклатурным структурам и хочет изменить их, а с другой стороны – олицетворяет эти структуры. Ожидая качественных результатов и их отсутствие вызывает у людей чувство неудовлетворенности и раздражения.

У людей сложилась, примерно, такая картина их жизни: «Прошлое - позорно, настоящее – чудовищно, а будущее неопределённо, непредсказуемо».

Только воинам-патриотам после войны посильна задача дать благодетельный свет и тепло, надежду для страны и народа. Новый человек, новый тип общественного деятеля рождается не в парламенте и не в офисе президента, а на полях сражения с российской агрессией, на почве самоуглубления украинских воинов.

В стране рождается новый свет, новая влага, изливающаяся на иссохшую украинскую землю. Вспыхивает надежда, духовное воскресение, новая пламень из едва тлеющего костра прошлой жизни.

Не треба правду говорить цвітасто,

Вона сьогодні і проста і страшна.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша