Слово, моя ти єдиная зброє

Ми не повинні загинуть обоє

Л.Українка

С развитием военной агрессии России против Украины всё яснее раскрывается духовный распад личности Путина и его окружения - убийц украинского народа.

Иных всходов на русской ниве при путинской политике этот сев и не мог дать других плодов. Историческое будущее России – это окончательное её разложение.

Где делась российская элита, учёные, писатели, интеллигенция? Ведь они должны служить не Путину, а стране, своему народу. Жить в мире и согласии с другими странами, строить демократического государства, а не разлагать русский народ духовно и нравственно.

Полагаю, что в головах многих россиян, интеллигенции происходит борьба добра и зла, животворящего и смертельного. И если у этой части россиян, которые выступают против войны с Украиной, путинской агрессии, тогда вразумите агрессора и лидеров партии войны, которые сеют горе и смерть на украинской земле, разрушительной испепеляющей молнией.

Русская интеллигенция всегда была склонна к лени души, но сейчас не должно быть успокоительного настроения – это пропасть, которую создал путинизм между нашими странами, полна мертвецов. Надо признать эту войну трагической ошибкой путинизма, уйти русской армии с Украины, иначе русский народ так и останется загипнотизированными «русским миром», своей враждой к нашему народу и народам демократических стран, которые выступают против этой войны. Вспомните, о чём мечтал русский писатель Ф. Достоевский? Он мечтал о том новом, чего не было в русской жизни, о новом свете, мечтал о духовном воскресении нового человека.

Где же это новый человек? К сожалению, до сих пор его мечта осталась несбыточной. В России действует безыдейная, безнравственная, агрессивная политика, руководимая интересом путинского эгоизма. Россия стала страной зла, горя, смерти для Украины.

Вспомните предсмертное завещание пророческого вождя Израиля своему народу, предопределившее его земные судьбы: «Призываю во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил я тебе, проклятие и благословение. Избери же жизнь, да живёшь ты и семя твоё!» Мудрое завещание. Живите и вы и семя ваше в мире с другими народами. Оставьте в покое украинский народ, начните что-то новое, познайте самих себя, свои ошибки, иначе останетесь жить в тяжелой атмосфере вражды и человеконенавистничества.

Рано или поздно всё изменится. Наша страна прошла через огромные трагедии: войны, голодомор, репрессии. Пройдя через это, мы выстояли, сохранили веру, национальную идею и свободу. У украинского народа нет другой альтернативы, кроме независимости.

І сум, і жаль, і висновки повчальні

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша