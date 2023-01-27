Не ховайте, не топчіте

Святого закона

Т.Шевченко

В США Конституцию поменяли в 1787 году. В то время население страны было примерно три миллиона человек, из них политическое право голоса было в 100 тысяч.

Творцами американской Конституции были магнаты, т.е. по нашим меркам олигархи. Медисон, Джей, Франклин, Адамс, Вашингтон. После принятия Конституции ещё 150 лет в Америке не было всеобщего избирательного права. Ещё долго Америка жила без демократии. Интересно, что Конституцию США до сих пор нельзя изменить, а улучшить можно. В нашей стране 90-95 процентов в стране украинцев и власть в том числе не читали, даже не видели текста Конституции. Не знакомы с текстом Конституции и депутаты парламента.

Принимая антиконституционную медицинскую реформу, было нарушено 11 статей Конституции Украины. А гарант П.Порошенко эту «билеберду» подписал и одобрил. Для сегодняшней власти, депутатов таких как Гетьманцев, Сольский и других арахамов не существует каках-либо препятствий. Если Конституция Украины мешает власти, тем лучше для Конституции. В Конституции Украины (статья 3) определено, что человек, его жизнь, здоровьп, честь и достоинство, неприкосновенность, безопасность является важной социальной целью.

А как работает сегодня судебная система? Половина судей не всегда уверена в справедливости выносимого ими приговора. Часть из них говорит: «таков закон», остальные утверждают: «такова практика».

В 2007 году власть попросила Всеволода Речицкого написать модельный проект Конституции Украины. После завершения работы этот проект был отклонён В.Ющенко, а жаль, Украина имела все шансы стать как США – президентской республикой.

При В.Януковиче Конституционная ассамблея заново подготовила новый проект Конституции, однако, её выходу в свет помешали известные события.

При П.Порошенко пытались изменить ряд положений о децентрализации, правах человека, определив статус Крыма. Однако члены рабочей группы по Крыму не смогли собрать кворум для принятия решения. Смешно, на правда ли? Полагаю, что испугались. А что их испугало? Наверное, возвращение земли Крыма крымским татарам. Их землю. Сейчас это было бы большой проблемой для Путина. Если бы на всенародном референдуме крымская земля была передана крымским татарам. При В.Зеленском Конституцию постоянно нарушают и контролируют Конституционный Суд????? Когда президент и парламент будут строго выполнять Конституцию Украины?

О, пленительная правда, честь и свобода, какую жесткую борьбу придется выдержать украинскому народу за тебя!

Немало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!

Дуріть себе

та не дуріть Бога!

Т.Шевченко

Украинский Журналист Павел Ильюша