Текущую неделю нахожусь в Мексике. Во время этой деловой поездки имел возможность общаться с рядом ведущих политических аналитиков и политиков из разных стран. Вопрос, который интересует всех (и будет интересовать только больше и больше): что будет означать для мира (и как для world, и как для peace) победа на президентских выборах в США того или иного кандидата от демократов либо республиканцев?

У меня много внутренней информации. Идут дискуссии, что и как будет с нашими выборами. Понятно, что от демократов идет Байден, а у республиканцев есть Трамп. Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис полностью выпадает. К моему глубокому сожалению. Да, он умный, известный, значимый. Просто у него не хватило харизмы на массовой сцене. Он даже не делал каких-то громадных ошибок, у него просто не получилось.

В США считают, что демократы выиграют. Но, есть интересное мнение, что в последний момент каким-то пока непонятным путем (на этот счет есть разные теории) в этот конкурс войдет Гэвин Ньюсом, демократ и нынешний губернатор Калифорнии. Я его лично знаю, у нас были контакты. Давно, правда, с ним не общался.

Гэвин очень харизматичен. И он полностью, как это сказать, «в системе» – родственник Нэнси Пелоси, они все там близко связаны, тесно вместе работают. Единственный его большой недостаток в том, что Калифорния имеет немалые проблемы с безопасностью граждан и так далее. Гэвина часто сравнивают с Клинтоном. Думаю, что он, конечно же, другой, но он – логичен и будет делать те вещи, которые созвучны с его видением и тем, что будут ждать от него избиратели.

Поэтому, может так случиться, что именно Ньюсом станет в итоге кандидатом в президенты США от Демократический партии.

У республиканцев практически нет других вариантов кроме Трампа. Есть там очень много талантливых людей, которые потом будут давать интервью, писать о кампании книги, зарабатывать на этом миллионы. И были бы они, наверное, намного лучшими президентами США, чем Байден и Трамп вместе взятые. Но, у них реальных шансов – почти ноль.

Что будет, если Трампа привлекут к ответственности? Я думаю, что все это не будет длиться слишком долго. Если Трампа изберут, то эта тема сразу начнет уходить с первых полос. Сейчас республиканцы в свою очередь настаивают на импичменте Байдена. Но, думаю, это тоже ни к чему не приведет. Такие темы нас уже не шокируют. Да, это скандально, но часто это просто основания для статей или дискуссий.

У нас уже не так давно пытались отозвать Гэвина Ньюсома. Это сработало с Грейем Дэвисом в 2003 году. Вот его как звали «Грей» (серый), так вот он и был серым… Там ничего не было за ним такого уж плохого, но, тем не менее, с ним это произошло. Гэвина Ньюсома попытались тоже отозвать, но не получилось. И об этом уже забыли, как будто бы ничего подобного и не было никогда. Эта ситуация даже не стала частью его биографии. Она ушла в никуда, даже так все обернулось, что только сделало Ньюсома политически сильнее.

Говорят у нас о том, что демократы могут ввести в гонку Ньюсома потому, что у него еще выше шанс выиграть у Трампа. Да, у Трампа тоже есть шанс. Но, он очень маленький. Раньше я думал, что шанс Трампа – ноль. Сейчас я считаю, что шанс есть, но не такой уж и большой. Хотя популярность у демократов в США и не сверхвысокая, все равно много республиканцев будет голосовать за кандидата-демократа. Почему? Им все равно кого избрать, лишь бы это не был Трамп. Трамп – очень конфликтный и на него уже сейчас смотрят не так, как это было в первый раз. Первый раз избиратели хотели дать ему шанс, сейчас же он всем поднадоел.

Что все это значит для Украины? Тут скажу следующее. И та, и другая сторона начнут как-то медлить с участием и давить, чтобы побыстрее закрыть конфликт. Они уже психологически не готовы на «долгую» – надеялись на какие-то большие и быстрые перемены, но, уже видят, что россия не отступает и быстрой победы над ней не будет. Уже азарт уходит, возникают разные вопросы. О целесообразности продолжения этого всего, в частности.

Я думаю, кого бы ни избрали (будет это Байден, Трамп или Ньюсом вместо Байдена), помощь Украине, конечно же, будет. Но, мне кажется, что уже не будет того упорства, которое было вначале. Это лично мне давали понять и Ричард Гренелл, и Кевин Маккарти, и отдельные политики со стороны демократов. Подобные беседы действительно ведутся в нашем политическим мире. Я тут глубоко в теме. У меня множество живых бесед с людьми, которые у руля.

Думаю, что к концу 2024 года война в вашей части Европы перейдет в холодный период. Это то, что у нас ожидают. Будет давление Запада, скажется усталость от этой войны на обеих сторонах (несмотря на беспредельность русской власти и как бы они там не хорохорились, мол, «мы добьемся своей цели и мы сами решим, когда мы ее добьемся»).

Все равно наступит холодный период войны. Возможно, не будет полного договора с россией, но, я думаю, что Украина сможет всегда и везде потом сказать, что она устояла. Россия же будет изгоем, санкции будут на все и это останется на очень долгий срок.

Наверное, россия сможет сказать своим гражданам, что, мол, «добилась своей цели» тогда, когда там поменяется руководство. Но, такого может еще долго не произойти. Путина же может заменить человек, который возьмет те же самые или очень похожие позиции. Но россия в любом случае превратиться в закрытую страну, не выездную и игнорируемую всем цивилизованным миром. Разве что только ОАЭ могут остаться для россии «отдушиной». Разве что Эмираты. И то – надолго ли?

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)