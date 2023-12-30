В США очень часто фокус делается на политику и вопросы, связанные с обществом и его отношением к политике. Скажу, что в 2023 году довольно много было негатива, который мы все видели и ощущали. Логично, что в определенной степени этот негатив перепрыгнет и в 2024 год.

В первую очередь речь идет о вторжении ХАМАС в приграничные с сектором Газа города Израиля и о войне в вашей части Европы – вторжении россии в Украину.

Думаю, что 2023 год характеризует такое английское слово, как «destruction» (разрушение, уничтожение). Это тогда, когда имеются в виду какие-то предсказуемые шаги, но что-то резко меняется, разбивается, разрушается. Когда что-то идет плавно и прогнозируемо, а потом вдруг начинаются существенные сбои. Потому, думаю, что именно термином «destruction» вполне можно характеризовать политическую часть жизни планеты в уходящем 2023 году.

Имело место некое как спланированное, так и не планируемое нарушение балансов, правил, системности и психологического покоя (либо иллюзии такого покоя и иллюзии стабильности). К сожалению, но именно такова моя характеристика 2023 года.

Много позитива в политике я не вижу.

Если говорить о политике в моей стране, то что я вижу? В январе 2023 года Конгресс США избрал хорошего спикера Кевина Маккарти (я его лично очень хорошо знаю, поэтому стараюсь быть если и не особо объективным, то точно рациональным), а потом меньше чем через год Республиканская партия сама же и съела своего же человека, который, кстати, сделал для нее немало позитивного.

Я вижу, что в моей стране, которая, пожалуй, является самой влиятельной на сегодня в мире, основные политические фигуры, желающие стать следующим президентом – это люди, которые не соответствуют уровню statesman. Основные претенденты на сегодня – это точно не такие, как был в свое время в Британии Уинстон Черчилль, это даже не наши Рональд Рейган или Джон Кеннеди.

У нас все не радужно. Первый – довольно среднего уровня, продвинулся только благодаря тому, что появлялся в нужный момент и координировал. Второй – довольно примитивный, не имеющий глубокого политического опыта. И что мы имеем в результате? Один не имеет политического опыта, а имеет опыт лишь семейного бизнеса и бирж, а другой – хороший аппаратчик системы, но не имеющий своего глубоко видения и не харизматичен.

Подобная картина только разочаровывает.

Поэтому, в США политика стала во многих местах маргинальной. У нас мало среднего, но достаточно экстрима. Республиканская партия раздроблена. Демократическая партия уже больше двигается не как партия, а как система с некими «серыми кардиналами», которые ее ведут, выставляя на арену не лидеров, а подчиненных. Это очень плохо. Это уже даже в чем-то становится похожим на вещи, которые мы видим в том же Китае (по какой-то похожей аналогии у нас все так же развивается), когда все должны быть, так сказать, покорными подчиненными и тому подобное.

Как я вижу 2024 год и на что надеюсь? Думаю, наступит какой-то «холодный» или «тихий» период конфликтов, которые мы видели в уходящем году. Думаю, что это, скорее всего, так и произойдет. Надеюсь, что все равно можно будет хотя бы не полную, а частичную, но одержать мировоззренческую победу со стороны World Order Запада (несмотря на мою частую критику этого порядка) над той «политикой», которую проводит сегодня российская федерация, Иран и другие страны, близкие россии. Такова моя политическая надежда на 2024 год. И еще я надеюсь, что США все же перешагнут через какие-то мелкие ссоры, дрязги, какие-то короткие личные амбиции отдельных фигур, а начнут смотреть на вещи внимательнее и видеть что-то более глубокое.

Мои самые большие опасение, что эти два конфликта, связанные с Израилем и Украиной, не успокоятся в 2024 году, а будут только расширяться. Это, думаю, вызывает самое большое волнение у многих вменяемых политических и общественных деятелей. Ведь подобные конфликты и войны за собою тянут очень много последствий, приводя всю Европу в состояние некоего «военного мира». А еще это провоцирует подъем различных радикальных и экстремистских движений, которые смотрят на этническую часть вопроса, а не на суть и позиции людей, именно как людей – граждан своих суверенных стран.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)





