Те, кто сражается на войне, –

самые замечательные люди и чем

ближе к передовой, тем более замечательных людей там встретишь.

Эрнест Хемингуэй.

Историческая политика России определяется политической конъюктурой, которая обуславливает её непоследовательность.

В.Путин своей агрессией против Украины фактически разрушил коллективную систему безопасности, созданную после Второй мировой войны. Был разрушен базовый принцип международного права – незыблемость послевоенных границ.

Россия прибегла не просто к переписыванию истории, но и к юридическому пересмотру результатов Второй мировой войны.

О долгосрочном намерении России поглотить Украину свидетельствует недавняя пресс-конференция Путина. Он принял решение уничтожить нашу страну и украинский народ, разрушая города и села нашей страны.

А что же наша власть?

Что – Слуги Народа?

Что будет дальше со страной?

Об этом мы узнали из пресс-конференции президента с журналистами.

Фон и тон пресс-конференции архаичный. Было заметно, что президенту было трудно отвечать на сложные вопросы: «Нет, не получилось В.Зеленскому в этот вечер быть праведником». Он нырял то в полночь, то в рассвет. Журналисты, которые задавали сложные вопросы, были похожи на фехтовальщиков, которые одним ударом выбивали шпагу из рук президента, которая летела через весь зал, а В.Зеленский и ермаки, подоляки, арохамовщина и безугловщина зстывали обезоруженными и обескураженными. Когда задали вопрос о В.Залужном и этой «моли» Безуглой. У президента был особенный взгляд, жесты, которые могли означать всё что угодно. Его духовный полюс во время ответа, его магическая стрела воли на этот вопрос тревожно вздрагивала. Все ждали от президента не фантазий, а светлой, правдивой искры, чтобы озарить горизонт, там где находятся воины-герои их генералы «Наш свет мира». А ответы были не про то, не про главное. Если президент негодует и ревнует, то, наверное, В.Залужный дотойный генерал. И не вина его, что он очутился в безугловщине, шутовской «Зелёной гурьбе». Президенту следовало вспомнить про «Десять мер мудрости», это бы ему помогло дать правдивый ответ.

А что мы услышали? Что мы узнали? Что на этом «Зелёном пути» страна рушится, а власть раболепно просит взаймы помощи. И есть ли надежда их получить? В стране война, всюду беда и утраты, что мы практически на дне. На чьи же плечи возложить беду, возможно, на тех четырёх - пяти менеджеров В.Зеленского. О, Боже! «Опять повалят с неба взятки и яхты».

В заключение приведу цитату Дуайта Эйзенхауэра:

«Президент страны должен постоянно держать свой ум свободным от несущественных мелочей и мыслить самостоятельно... Чтобы приходить к более ясным и разумным решениям».

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни.

О.Кониський.

Журналист Павел Ильюша