После войны потребность в производстве продукции, связанной с обороной, будет оставаться актуальной, ведь Украина вынуждена постоянно готовиться к отражению агрессии. Условия военного положения часто являются толчком научно-технологических разработок, а территории боевых действий выступают полигоном для испытаний. Многие из изобретенного во время войны будут адаптированы для мирного применения, однако сейчас важно тестирование новаторских решений, изготовление пилотных образцов, их сертификация и запуск производственных линий.

На этом этапе критическая поддержка бизнес-ангелов, которые могут быстро принимать инвестиционные решения, инвестируя обычно от 25 до 100 тысяч долларов в проект. Для бизнес-ангелов такие инвестиции привлекательны, поскольку уникальные изделия и технологии имеют большой потенциал востребованности в других странах, которые, вдохновившись опытом Украины, начнут модернизировать свои армии и оборонные системы.

После полу- или годового периода работы и демонстрации своей жизнеспособности и потенциала, такие предприятия могут начинать обращаться в финансовые учреждения для получения финансирования, что необходимо для расширения их деятельности и дальнейшего развития бизнеса.

Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis