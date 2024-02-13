Гражданским кодексом Украины (ст. 617) предусмотрено основание освобождения от ответственности за нарушение обязательства вследствие наступления непреодолимой силы. Однако, стоит отметить, что при доказывании факта наступления форс-мажорных обстоятельств со стороны заемщика, закон гарантирует лишь неприменение со стороны кредитора штрафных санкций. Ошибочно утверждение об освобождении от выполнения основного обязательства по договору как на период действия форс-мажорных обстоятельств, так и после его окончания.

Важно учесть определение условиями договора перечня обстоятельств, которые будут считаться форс-мажорными и каким образом сторонам необходимо такие обстоятельства подтвердить. Таким образом, кредитор вправе потребовать от заемщика надлежащего выполнения взятых на себя обязательств как в судебном, так и внесудебном порядке.

Схожие по содержанию положения об освобождении от применения штрафных санкций также закреплены в Законе Украины №2120-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения». Этим законом дополнен раздел «Заключительные и переходные положения» Гражданского кодекса Украины. В частности, в период действия в Украине военного, чрезвычайного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения или отмены, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заемодателем) , заемщик освобождается от ответственности, определенной статьей 625 ГК Украины, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заемодателя) неустойки (штрафа, пени) за такую ​​просрочку.

Василий Пелепецкий адвокат финансовой компании Activitis.