Я часто общаюсь с разными нашими политиками. Как республиканцами, так и демократами. Иногда политические вопросы довольно интересно обсудить и с людьми из не политической сферы деятельности – режиссерами, художниками, коллекционерами и так далее. Недавно общался со знакомыми, которые давно работают и очень успешны в Голливуде. Мы говорили о выборах и медиа – насколько объективно американские СМИ освещают кампанию, шаги кандидатов, мнение общественности о будущем в целом.

Большинство моих собеседников – людей абсолютно разных – очень сильно чувствуют приближение выборов. Ощущения становятся все более «яркими». Это связано с тем, что у нас начинается настоящий беспредел в прессе. Именно так и есть. СМИ в США, как говорят, «вооружаются» по полной программе.

Есть позиции консерваторов, которые, так сказать, «давят на одни и те же кнопки». Есть те, которые находятся на другой стороне, более прогрессивные. Это, в частности, соросовские движения, которые связаны с демократами. Каждый гнет свою линию, но единственный, кто при этом всем реально страдает – американский народ. Страдают те, кто является наиболее активными потребителями информации. И часто страдает репутация прессы, как таковой, и наших институтов, которые популяризируют демократический образ жизни в мире.

Усугубление ситуации с объективным освещением в СМИ нашей политической жизни продолжается. Все потому, что нет должной ответственности журналистов за ложь и манипуляции.

В США есть разные организации. Их больше на левом фланге, но и на правом они тоже есть. Я всегда стараюсь быть максимально сбалансированным в своих комментариях, поэтому приведу следующие примеры сугубо как иллюстрации.

Взять такие организации, как, например, OCCRP, ProPublica, Reveal. С одной стороны они делают довольно много хорошего – проводят расследования, выявляют злоупотребления, указывают на нарушения законов. Но, с другой стороны, на них влияют политические организации, которые имеют очень конкретные цели. Понимаете о чем я. А еще на них влияет, естественно, наличие или отсутствие материальных ресурсов для журналистских расследований. Это тоже немалый рычаг воздействия, скажем прямо.

Журналисты в США часто ведут себя странно. Это правда. Проблема тут, с одной стороны, конечно же, в законах и культуре, мол, «буду делать все, что захочу» или же «журналист – своего рода полицейский и закон на моей стороне в любом случае»... Такой подход, к сожалению, является большой проблемой. С другой стороны, есть откровенные подонки, которые числятся в различных известных расследовательских организациях, но ведут себя полностью неадекватно, используют доброе имя и репутацию коллег – настоящих журналистов, которые проводят настоящие расследования, рискуют жизнью, добиваются справедливости.

Есть такой Кевин Холл, который сейчас, к сожалению, работает в OCCRP. Пришел он туда из McClatchy. Есть Анжела Харт, которая сейчас работает в KFF Health News, где уже занимается больше освещением вопросов медицины и здравоохранения. Есть такой репортер Бен Уидер, который, по-моему, так и остался в McClatchy. Подобных журналистов много. Я просто привел эти три «примера», с которыми столкнулся в свое время лично.

Нерадивые «журналисты» просто берут деньги и обливают грязью людей, не разбираясь в ситуации, не вникая в ее суть, не пытаясь даже выслушать альтернативную точку зрения или другую сторону. Берут от 3 до 5 тысяч долларов и пишут все, что им в голову взбредет. Они готовы писать что угодно, когда угодно и о ком угодно. Подобные «журналисты» – убогие низкопробные социопаты. Я бы сказал, что они даже ниже самых грязных уличных преступников. Но, они – известны, их знают, поэтому социальный вред они наносят просто бешеный.

Я привел некоторые «примеры» из моего личного жизненного опыта. Но, такое случается у очень многих. Подобным «журналистам» многое позволяется потому, что законы США защищают, скажу так, самое высокое, а не самое низкое. «Самое высокое» здесь – действительно профессионалы СМИ, которые чем-то жертвуют, берут какие-то риски для того, чтобы максимально правдиво раскрыть историю, действительно важную для общества. А вот всякие проходимцы в тех же самых СМИ пользуются этими профессионалами, как щитом или панцирем. Продажные «журналисты» постоянно прикрываются честными и принципиальными своими же коллегами.

Моя беседа со знакомыми в Голливуде, с которой я начал, ярко выявила, что мы будем больше и больше видеть в СМИ всякой грязи. Чем ближе дата выборов, тем все это будет чаще и чаще иметь место. И слева, и справа.

Журналисты, которые за деньги готовы на все – настоящие примеры зла. В США, к сожалению, таких хватает.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)