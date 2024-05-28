«Самая жестокая тирания – та, которая

выступает под. сенью законности и под

флагом справедливости».

Шарль Луи Монтескье.

На чьи же плечи возложить вину? Жизнь сложная, трудная, жестокая, идёт война, неутихающая борьба за жизнь и свободу страны.

К сожалению, мировая история – история не только человеческого мужества, но и история человеческой трусости и предательства.

Ни один порок, ни одна жестокость не вызывала столько кровопролитий, сколько человеческая трусость. Войны возникают из игры опасными словами, из возбуждения национальных страстей, так возникают и политические преступления.

Грозовые тучи, которые мчаться на Украину с разных сторон, разряжаются и усиливаются. Удар пришелся по стране в ту часть сердца, которая лежит по соседству с бессовестностью нашей власти. Народ начинает постепенно понимать, что власть, «Слуги народа» В.Зеленского ради собственных выгод предали их. Постоянно врали и многие из них зарабатывают на войне. Ведь война, самый лучший, ни с чем не сравнимый источник доходов. Ермаки, подоляки, гетьманцевы, татаровы, арахамы, безугловщина и те пять или шесть менеджеров В.Зеленского, которые управляют страной, всю жизнь тратили силы на сбережение иллюзии того, будто они кто то – отсюда и страх. Не обманывайте себя! Перестаньте врать, хватит претворяться. Страну спасет только правда. Истина – жизнь вечная!

Сейчас идёт война, на родной стороне никто жить не рад. Десять миллионов граждан Украины уехали жить в другие страны, опустели города и сёла, дома брошены, нивы не вспаханы, третий год не покошены. Грустно, не по себе, на душе печаль и горе. Страдания обостряют сознание, подталкивают к мысли о необходимости перемен, обновления. Нужно что то делать. Будьте сильными, станьте самостоятельными, становитесь собой и идите своим путём.

Уважаемые менеджеры В.Зеленского, вы управляете страной, подскажите президенту, что люди ждут мира и покоя. И мир может прийти, когда все будут мертвые, разрушены города и села, тогда не будет войны, но и самой жизни не будет.

Что делать? Это вопрос к В.Зеленскому, Ермаку, а также к «слугам народа».

Блаженного Августина однажды спросили: «Что нам делать? Мы люди простые, неграмотные, ты нам проще объясни, на пальцах!» И Августин ответил: «Раз так – я скажу только одно: Любите! Если будете любить, то и всё прочее будет правильным! Конечно, когда любите, все ваши дела будут правильные. А пока видно, что вы не умеете любить, всё у вас ошибочно, чтобы вы ни делали. Любовь – это бескорыстие, это внутреннее ядро, это блаженство, это благодарность. Народ Украины советует вам – меняйте свою сущность. Делать - это поверхность, а быть – глубины. Ваши должности, власть президента – это не то, чем вы властвуете, а то, какие вы есть. Вся ваша деятельность – прыжки на месте.

Нащадки дорогі, ми захищаєм

вас в бою.

В.Симоненко.

Журналист Павел Ильюша