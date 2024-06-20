Политический психолог Всеволод Зеленин заявил, что в военное время должна быть и информационная политика сверху, и самоцензура, и грамотный менеджмент в СМИ.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам гостя программы, когда мы говорим об информационной политике в военное время, не может быть «или», есть только «и». Так что, констатирует он, у нас есть военные корреспонденты, фотографы, вот такие люди, но, с другой стороны, должно быть представление о том, в каком поле они работают, и так оно во всем мире.

«Есть редактура, не цензура, когда запретили все. Мы должны создать условия, когда при разнице голосов и дискурсов это все в конечном итоге работает в едином направлении. Это требует квалификации», - утверждает Всеволод Зеленин.

Что касается соцсетей и якобы невозможности цензуры там, рассуждает он, то, например, Facebook цензурирует вообще все, что хочет. И вообще в соцсетях, объясняет эксперт, есть уже сформированные группы, такие себе кружки по интересах, там кто-то мать, кто-то националист, кто-то википедист, кто-то любит альтернативную историю, культуру и так далее. И вот здесь, подчеркивает он, надо использовать соответственные триггеры, чтобы правильно подавать им информацию.

«Конечно, кто-то должен заниматься менеджментом в СМИ, кто-то должен вообще как-то пытаться это дирижировать, а не просто запрещать. Потому что все равно противник расскажет тогда про нас все то, что нужно, а мы это не делаем. Плохо, по-дубовому расскажет, не попадая вообще никуда, но они делают. Нам, я считаю, нужно этим заняться, и нужно понимать вот эту всю инфраструктуру как оркестр. Это нужно дирижировать, а не хватать каждый инструменты и играть», - объясняет Всеволод Зеленин.

Как сообщала Politeka, Сейраш рассказала, будет ли Венгрия портить Украине жизнь во время своего председательства в Совете ЕС.

Также Politeka писала о том, что Стариков назвал самые проблематичные и опасные на сегодня направления на фронте.