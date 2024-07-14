Идеолог и журналист Олесь Доний рассказал, что попытка покушения на Трампа скажется на Украине.



Можно прогнозировать, что последствия попытки покушения на Трампа ударят по Украине...

И я не о более очевидных вещах, как результатах предстоящих выборов Президента, и что подавляющее большинство аналитиков пишет, что теперь шансы на победу Трампа значительно выросли. Я не об этом, тем более что независимо от того, что победит, Украине следует выстраивать свою политику с кем-либо из Президентов США, независимо от партийности и фамилии.

Я имею в виду влияние такого покушения на американское общественное мнение, мнение американского истеблишмента и коррекцию внутренней политики.

После покушений такого уровня всегда власти любой страны начинают усиливать средства безопасности, укрепляются спецслужбы, в чем-то урезаются права и возможности обычных граждан, и еще меняется (на время) общественное мнение. Значительная часть граждан начинает задумываться о собственной безопасности, медиа будут эту тему освещать, и как следствие, независимо от победы теперь того или иного кандидата, избиратели будут требовать и хотят большей сосредоточенности государственной политики США на внутренних проблемах, а не на внешних. Объективно, проблемы Украины, наши с Вами проблемы, дамы и господа, как и проблемы остального мира на время для американцев будут отходить на второй-третий-четвертый план. На первый план теперь будут выходить вопросы внутренней безопасности. Со всеми вытекающими последствиями.

Вот так какой-то безумный американский стрелок нанес дополнительный удар по Украине...