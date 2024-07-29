Военный эксперт в области связи Сергей Бескрестнов «Флэш» рассказал о наземном РЭР армии РФ и его возможностях.

Дальше прямой язык.

Я писал целое Руководство для ВСУ по контрмерам против РЭР РФ, но за два года войны я хочу признать, что возможности РЭР противника по пеленгации и обнаружению радиопередающих устройств ВСУ и его магические свойства появились сильно преувеличены. Так что начну рассказ, как всегда по пунктам.

1.БПЛА изменили всю войну, изменили и РЭР. Как я уже писал ранее, все точки радиомониторинга пришлось вынести на 10+ км от фронта и, конечно, точность обнаружения источников излучения с такого расстояния сразу упала. Поэтому теперь решение о нанесении удара принимается на основании визуальной доразведки, а не только по информации от РЭР. Стрелять в квадрат 200-400 метров в надежде попасть куда-нибудь никто не будет.

2. Если до 22 года РЭР это была основа для принятия решения об огневом поражении, то теперь появились БПЛА, которыми можно проверить цель.

3. Резко увеличилось количество радиопередающих устройств на фронтах. Это и радиостанции, и телефоны, и ретрансляторы, и пульты БПЛА, РЭБ, мини РЛС, контрбатарейки. Охватить все и расставить приоритеты противнику стало гораздо труднее.

4.РЭР из воздуха? Да, это решение, но в большинстве своем его применяют в специализированных комплексах, работающих по мобильной связи типа Леер-3. Летать на Орлане с пеленгатором, чтобы засечь более точно, какой-нибудь окопный РЭБ или радиостанцию, совершенно глупое решение. Поэтому РЭР на БПЛА используют для поиска очень важных целей типа РЛС или контрбатарейной станции. Вы со своим пультом от Мавика слишком мелкая цель для таких задач.

5. Пеленговать и искать окопный РЭБ, разбросанных на фронтах, абсолютно никому не интересно. Так же как выпустить кассету Града на основе данных РЭР, чтобы уничтожить окопный РЭБ, тоже глупая идея. Я лично видел на фронтах мощные стационарные точки РЭБ, работающие буквально годами. У противника нет ни ресурса, ни времени, ни желания искать эти передатчики. Почему? Ибо на место уничтоженных во время сложного поиска тут же встанут новые.

6. Что вызовет интерес у РЭР РФ помимо дорогостоящей импортной техники?

-групповые радиоцелли.

-перехват данных спутниковых пейджеров с точными координатами отправителя.

-точки WiFi с интенсивным трафиком.

Но даже в этих случаях на разведку улетит БПЛА.