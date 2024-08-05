Существует также отдельная прослойка адекватных командиров и даже генералов, которые из-за своей позиции постоянно страдают и рискуют попасть в резервный батальон.

Сегодня в вооруженных силах существует три армии в одной. Они различаются не по уровню подготовки, профессионализму или патриотизму, а по менталитету. Об этом рассказал командир группы спецподразделения ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" , приводя в пример слова из другого блога.

Первая армия - это командиры старой закалки, которых можно назвать "генерал – кирзовый сапог". Они выросли до высоких должностей благодаря негативному отбору, когда мало кто желал посвятить свою жизнь службе в армии. Эти люди покупали должности и звания, привыкли слышать и говорить только "есть, так точно, решительно исполним", и теперь имеют неограниченную власть над судьбами и жизнями других. Они чувствуют себя рабовладельцами.

Вторая армия - это профессиональные военные оперативного уровня, которые за годы унижений и абсурда опустили руки, смирились с судьбой, давно поняли, что инициатива наказуема, а противоречить командиру - только хуже. Они не очень хотят служить, но уволиться не могут из-за военного положения. Однако у них все еще загораются глаза, когда они видят хоть немного адекватное руководство, а не "стой здесь-беги туда".

Третья армия - это добровольно или принудительно мобилизованные гражданские, которые шокированы тем, куда попали. Они не могут смириться с двумя вещами: что неадекватный командир – это норма, и что теперь они рабы, вынуждены выполнять любые приказы без права голоса, а освободиться могут только мертвыми, непригодными к службе или инвалидами.

Существует также отдельная прослойка адекватных командиров и даже генералов, которые из-за своей позиции постоянно страдают и рискуют попасть в резервный батальон, но сохраняют совесть и разум. Их мало, но они есть.

Сегодня армия находится на переломе. Она должна стать миксом из мобилизованных и кадровых военных. Мобилизованные, которые всю жизнь имели свой бизнес или успешную гражданскую карьеру, смотрят на все происходящее другим взглядом и задают вопрос: "Почему так должно быть? Это же полный абсурд".

Все присматриваются, видят, что действительно что-то не так, и начинают менять ситуацию. Только так можно избежать тупика.

Сергей Данилюк

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