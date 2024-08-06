Мріє не зрадь!

Л.Українка.

Природа бескрайняя, в ней царит гармония, симфония, единый порядок общаясь с природой нас охватывает внезапное упоение. Откуда оно берётся? Из самых рек, озер, лесов, холмов, цветов? Нет, оно берётся из глубины души, потому что тут тихо, светло, дышится по-другому.

Подходишь к цветам, дереву и понимаешь, что оно прекрасно, и это чувство исходит не от него, а изнутри и ты чувствуешь себя комфортно и уютно.

Когда ты нужен вселенной, твоя жизнь полна смысла, у неё есть значение, особая важность. Но сейчас идёт война, она оказывает разрушительное воздействие на природу и последствия могут быть разнообразными и долгосрочными:

- загрязнение окружающей среды;

- взрывы и разрушения промышленных объектов, а это приводит к выбросам токсичных веществ в воздух, воду и почву;

- пожары и уничтожение лесов и заповедников;

- уничтожение полей, ферм, гибель животных, загрязнение водных ресурсов.

Война в Украине загрязняет воздух, воду, грунтовые почвы.

В результате военных действий и конфликтов в Афганистане, Колумбии, Ираке, Ливане, Д.Р.Конго, Косово и на Балканах. Эти страны понесли огромный экологический ущерб в результате военных действий.

Война с Россией принесла громадный ущерб нашей природе. «Русский мир» принёс меч, который с пламенной страстью рассекает наши города и сёла, уничтожает наших людей и детей. И это становится страшно. А что будет дальше с нашей жизнью. Что будет со мной самим, моими одноклассниками? Эта потаённая загадка бытия волнует наших людей. И на все эти вопросы пока нет ответа.

Но верится, что свет в конце туннеля будет.

Страна выстоит, есть надежда.

Это украинские воины-герои, которые воюют для всеобщего счастья нашего народа. Судьба страны зависит от этих солдат, офицеров и генералов.

Я ими горжусь.

С ними истина.

Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко.

Николай Ильюша