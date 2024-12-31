Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что продолжать полеты над россией после начала полномасштабной войны было глупо, ведь мы каждую ночь бьем дронами по их аэродромах.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я задумался чисто статистически вот про иностранные авиакомпании или даже российские, которые летают сегодня над территорией россии, над ее аэродромами. Вы каждый день летаете по стране, куда мы каждый день направляем по 100 беспилотников, и будем направлять только больше, больше и больше беспилотников самолетного типа», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его словам, вот если посмотреть на карту россии, то каждую ночь наши беспилотники прилетают минимум по 4 регионах, а максимум – и до 15 доходит, то есть, естественно, каждую ночь мы целимся по российских аэродромах и там работает российская ПВО.

«И просто по теории вероятности вот то, что за 3 года это впервые, когда россияне сбили гражданский самолет, - это еще везло гражданским самолетам. Или мы что-то не знаем, россияне могли скрывать про свои самолеты, а тут вся правда всплывает, ведь это иностранный самолет. Только дальше будет чаще, будет каждый год по гражданскому самолету, это уж точно россияне будут сбивать», - предупреждает Михаил Шейтельман.

Попутно он вспоминает малайзийский Boeing 777, который сбили над Донбассом, но тогда там была как бы некая серая зона, никто не понимал, там война или нет, но сейчас-то всем понятно, что полномасштабная война. Поэтому, утверждает эксперт, вопрос к гражданским авиалиниям всех стран, как они могут до сих пор лететь над россией. И, похоже, сообщает он, голос мирового разума был услышан, наконец первые несколько авиакомпаний уже объявили об отмене полетов в россию.

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