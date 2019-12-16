Самолет с пассажирами на борту загорелся прямо во время полета

ЧП произошло в понедельник, 16 декабря с самолетом американской авиакомпании United Airlines, вылетевшим из Сан-Диего в Чикаго. Как стало известно, во время полета у него загорелся двигатель.

Один из пассажиров заснял на видео пламя, которое было видно из окна самолета. Из-за возгорания рейсу пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Представители авиакомпании сообщили, что при посадке никто не пострадал. Позже пассажиров отправили в Чикаго другим самолетом.

Причины возгорания двигателя не уточняются.

Ранее мы писали о том, что рейс из Атланты в Балтимор был вынужден совершить экстренную посадку после того, как отказал один из двигателей.

Происшествие случилось на высоте 10 километров.

На борту самолета MD-88 было 148 пассажиров и шесть членов экипажа. Он направился в международный аэропорт Роли-Дарем в Северной Каролине.

Спустя час после взлета, находясь над Вирджинией, у самолета отказал левый двигатель и рейс был отменен. Пилоты развернули самолет обратно.

В самой авиакомпании Delta охарактеризовали инцидент как незначительный, но позже объявили о серьезной поломке двигателя.

В соцсетях уже разместили видео, на которому видно оранжевое свечение от огня и деталь двигателя, которая просто болталась в турбине.

К счастью все обошлось и авиакомпания принесла свои извинения пассажирам.

«Рейс приземлился без происшествий, и клиенты будут повторно размещены на альтернативном самолете. Мы приносим свои извинения нашим клиентам за неудобства, которые могли быть вызваны этим инцидентом, — говорится в сообщении.

Ранее, двухмоторный самолет, на борту которого находилось 10 человек, разбился в Далласе (американский штат Техас). Жуткая трагедия произошла около 11:00 утра по местному времени.Как известно, небольшое воздушное судно Beechcraft BE-350 King Air с 10 людьми на борту при взлете врезался в ангар, который расположен на территории муниципального аэропорта Эддисон, после чего сразу загорелся.

На место жуткой трагедии уже прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США, чтобы выяснить обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, самолет рухнул близ жилого дома: все в черном дыму.

Как сообщала Politeka, смертельное ЧП произошло на борту самолета, "спасти не удалось".

Также Politeka писала, что самолет с людьми рухнул в воду: десятки человек бесследно исчезли.