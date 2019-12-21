За сутки на Донбассе пострадали два украинских военнослужащих

Как передает Politeka.net, 21 декабря в штабе ООС отчитались за последние сутки. Согласно данным на официальной странице в соцсети Фейсбук, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции сил ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями орудий.

В частности, боевики атаковали из гранатометов, минометов, пулеметов и другого оружия вблизи таких населенных пунктов: Хутор Вольный, Светлодарск, Шумы, Крымское, Невельское, Каменка, Славное, Васильевка, Дутовка.

"Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сводке ООС.

Ранее мы сообщали, на Донбассе из-за болезни умер известный под позывным "Пушкин" или "Мороз" террорист Александр Морозов.

Также мы рассказывали, согласно результатам "нормандской встречи" до 31 декабря должен состояться обмен всех пленных между Украиной и Россией.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках первого этапа Киев хочет вернуть домой 72 человека. Во время следующего - страна рассчитывает на возвращение крымских татар, который незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

Издания, подконтрольные боевикам Донбасса, утверждали, что Киев и Москва якобы достигли договоренности об обмене пленными по формуле "53 на 88".

Как утверждают в СБУ, на неподконтрольных Украине территориях в плену сегодня находятся 227 граждан, еще 258 считаются пропавшими без вести.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, обмен пленными между Украиной и РФ: кто может вернуться домой перед Новым годом

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.