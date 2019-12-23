В понедельник, 23 декабря в жемчужине Италии – Венеции произошло наводнение

Поразительными кадрами , как город на воде уходит под воду деляться очевидцы в Твиттере, пишет Рoliteka.net

На снимках видно, что затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам.

В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Однако согласно прогнозам экспертов, во вторник, 24 декабря, вода поднимется до отметки в 135 см.

Ранее мы писали, чрезвычайное положение решили ввести в Венеции после того, как город столкнулся с крупнейшим за последние 50 лет наводнением.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны".

Он сообщил, что правительство решило выделить 20 млн евро на первом этапе ликвидации последствий. Их будет потрачено на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Более 80% территории города, который есть в списке мирового наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой. "Высокая вода" достигла уровня 1,87 м и повредила базилику Святого Марка, а также нанесла Венеции миллионные убытки. Немало музеев оставались закрытыми в четверг, 14 ноября.

В Венеции с перебоями работает городской транспорт – речные трамвайчики и гондолы. Многие суды затопило или вынесло на набережную. К тому же сильное течение оторвало от причалов и уничтожило десятки гондол и других лодок.

Кроме того, несколько венецианских островов остались без электроэнергии. В Венеции закрыты детские сады, часть школ и магазинов.

Правительство Италии собирается выделить компенсации пострадавшим: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. После оценки размера ущерба будет принято решение о дальнейших возмещениях.

Кроме того, правительство Италии также планирует ускорить работу над проектом MOSE, предназначенным для защиты от наводнений Венеции и других населенных пунктов на побережье Венецианской лагуны. Это система мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

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