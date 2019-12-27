Появились новые подробности жуткой авиакатастрофы, которая произошла в Казахстане

Об этом пишет местное издание tengrinews.kz, которое опубликовало рассказ одного из очевидцев трагедии.

По словам пассажирки, она сидела возле у крыла самолета и ей чудом удалось выбраться из салона.

"Был страшный звук. Самолет криво летел. Все было как в кино: крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Затем удар, грохот, и прямо передо мной упала железяка и закрыла выход. Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Помню, что наступила на крыло самолета. Все кричали, что самолет уже на земле может взорваться", - вспоминает женщина, пережившая авиакатастрофу.

По словам другого пассажира Аслана Назаралиева, при взлете у самолета начали сильно раскачиваться крылья, после чего воздушное судно рухнуло на землю.

"Самолёт начал шататься из стороны в сторону и стал спускаться. Мне показалось, что мы просто приземлились неудачно. Потом смотрю, у нас часть самолёта обрушилась. Кто-то открыл аварийный выход. Мы вышли на крыло и видим, что вторая часть самолёта под завалами. Стюарды, как обычно, успокаивали, а когда я уже опомнилась, мы уже были отрезаны от второй части самолёта. Всё быстро происходило. Когда вышли, подъехала охрана, потом пожарные и потом только скорая. Нас сразу забрали", - рассказала еще одна из пассажирок самолета.

Позже появилась информация о том, что на борту самолета Bek Air находились граждане Украины. В комитете ЧС МВД Казахстана подтвердили, что среди пассажиров были украинцы Юрий и Яна Сон.

«Они живы», — заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов.

В пресс-службе МВД страны добавили, что супружеская пара получили переломы хребтов с 3 по 7 отдел.

По информации Telegram-канала Baza, самолет, на борту которого 100 человек, рухнул на землю из-за внезапного отказа двигателей. Мининфраструктуры страны заявило, что в аэропорту Алма-Аты прекращены все полёты самолётов Fokker-100 до момента, пока не будут установлены все обстоятельства трагедии.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что перед взлетом самолет Fokker-100 дважды зацепил хвостом ВПП, после чего он получил крен на правую сторону, а через время лайнер допустил столкновение с двухэтажным домом.

По официальным данным, в результате авиакатастрофы погибл 12 человек, 49 получили травмы и были госпитализированы. 18 пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали об авиакатастрофе, которая произошла сегодня утром, 27 декабря, в Казахстане. Было известно, что воздушное судно, на борту которого находилось 100 человек, упало за пределами аэропорта.

Сообщалось, что после взлета самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что виновные в катастрофе будут наказаны.

Напомним, самолет рухнул близ жилого дома: все в черном дыму.

Как сообщала Politeka, смертельное ЧП произошло на борту самолета, "спасти не удалось".

Также Politeka писала, что самолет с людьми рухнул в воду: десятки человек бесследно исчезли.