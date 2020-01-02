Полет на вертолете обернулся настоящей трагедией

Об этом пишет местное издание China Daily.

Сообщается, что на момент трагедии на борту вертолета находилось 13 человек, в том числе и глава Генерального штаба.

По информации СМИ, на севере Тайваня внезапно рухнул военный вертолет Black Hawk, принадлежавший Министерству национальной обороны.

В результате авиакатастрофы погибли 8 человек, в том числе и глава Генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин.

«В настоящее время подтверждено 8 погибших и 5 выживших, начальник штаба Шэнь Имин и другие высокопоставленные офицеры, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что на борту вертолета было три члена экипажа и репортер военного новостного агентства, а также офицеры и военнослужащие.

Воздушное судно Минобороны Тайваня направлялось с новогодней миссией на северо-восток тайваньского острова Илань. Он потерпел крушение к северу от места назначения в районе горы Улай.

Ранее мы сообщали о том, что самолет с людьми рухнул возле супермаркета. ЧП произошло в городке Лафайетте, штат Луизиана, где легкомоторное воздушное судно рухнуло возле местного продуктового магазина.

«Легковик потерпел крушение за супермаркетом. На борту находились около шести человек», - говорится в сообщении местных оперативников.

По предварительной информации спасателей и медиков региона, в результате крушения погибли пять человек. Известно, что самолет рухнул, отлетев 1,5 км от аэропорта. На месте трагедии разрушена местная парковка, сам самолет превратился в сгоревшую груду металлолома.

Также мы рассказывали об авиакатастрофе, которая случилась на юге Турции. В провинции Анталья внезапно рухнул учебный самолет.

Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде. Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.