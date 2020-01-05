Правоохранители озвучили официальную версию убийства 26-летнего Владимира Чебукина, что случилось в новогоднюю ночь

Начальник следственного управления полковник Николай Вербицкий рассказал об убийстве. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Полковник уверен, что это было умышленное убийство. Пока неизвестно, сколько человек совершили данное преступление.

"Официальная версия полиции: что было совершено умышленное убийство и сейчас мы работаем над тем, чтобы получить ответ - это было умышленное убийство совершенное одним лицом или в нем принимали участие еще другие лица. Это основное", - сказал он.

Также Вербицкий добавил, что на момент убийства на месте были пять человек и потерпевший. Открыто уголовное производство первого января.

"Сначала было покушение на убийство, поскольку потерпевший был живой, потом, когда он скончался - в этот же день было переквалифицировано", - подчеркнул он.

Машину пострадавшего уже забрали с СТО, а камеры видеонаблюдения исчезли. На месте убийства находился правоохранитель, поэтому дело передали в областное управление полиции.

Активисты обвиняют свидетеля убийства - правоохранителя Александра Портного в препятствии следствию и уничтожению доказательств. Есть вопросы и по средству убийства. Оружие передали на экспертизу.

До этого мы сообщали, что четвертого января местные жители вышли на протест под здание полиции в Каховке. Они требовали добросовестного расследования убийства.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщали местные СМИ о митингах в связи с убийством Чебукина.

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