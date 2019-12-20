Услуги интернета и обмена текстовыми сообщениями на фоне протестов были приостановлены по приказу правительства в части столицы

Об этом сообщает Reuters.

В столице Индии Дели отключения, влияющие на услуги, предоставляемые Vodafone Idea и Bharti Airtel, возобновились около 1 часа дня. (07:30 по Гринвичу) после четырехчасового простоя.

Интернет отключили, когда сотни людей пытались провести больше митингов, вопреки запрету полиции на большие собрания, в знак протеста против нового закона о гражданстве, который считаетс дискриминационным по отношению к мусульманам.

"Согласно директиве, полученной от правительства, услуги передачи данных останавливаются в нескольких местах", - пишет Vodafone Idea в ответ на вопрос пользователя о своей сети в Дели.

Отметим, в некоторых частях Дели был введен запрет на протесты, однако это не отстановило людей. Десятки тысяч людей вышли на улицы в городах Уттар-Прадеш, Бангалор, Гайдарабад, Патни, Чандигарх, Мумбаи, Дели и других.

Правоохранительные органы задержали тысячи человек за нарушение запрета.

Как сообщалось, протесты против нового закона о гражданстве вспыхнули в Индии на прошлой неделе. Во время столкновений погибли уже шесть человек.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Оппозиция и правозащитники считают отходом от светского государства определение вероисповедания в качестве критерия для получения гражданства.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за судебного приговора лидеру секты Раму Рахиму Сингху начались массовые беспорядки.

В стране был введен режим чрезвычайного положения. Правительство задействовало полицию и армию.

Напомним, протесты в Индии закончились трагедией.

Как сообщала Politeka, из-за убийства оппозиционной журналистки в Индии начались массовые протесты.

Также Politeka писала, что половину Индии оставили без связи из-за массовых протестов.