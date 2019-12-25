Бывший боец батальона «Омега» Дмитрий Хмель, которого подозревают в убийстве активиста во время Майдана, освободили из-под домашнего ареста

Такое решение принял Печернский районный суд Киева, передает «Зеркало недели».

Так, подозреваемого освободили под личное обязательств. Документ будет действовать до 28 января 2020 года.

До этого времени, Хмель будет обязан являться к следователю, прокурору или в суд с определенной периодичностью, а также не покидать пределов Киева и области.

Также подозреваемый сдал в Генеральную прокуратуру загранпаспорт и другие документы, по которым можно было бы выехать за границу. При этом обычный украинский паспорт у мужчины останется.

Уточним, что юридической причиной такого решения является то, что подозреваемого нельзя держать под домашним арестом более 6 месяцев во время досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, Украину ждет масштабный протест, который может закончиться сменой власти. Об этом заявил астролог Влад Росс

При этом астролог отметил, что в ближайшие годы в стране все будет более менее спокойно.

"После встречи в нормандском формате никаких протестов и беспорядков в Украине не будет. В принципе, майданов у нас не должно быть до 2022 года. А вот в 2022 году появится вероятность возмущений и протестов. Это связано с тем, что в доме власти Украины будет находиться Уран, который часто сулит смену власти, перевороты, неожиданные ситуации", – отметил Влад Росс.

Астролог объяснил, что это будет обусловлено циклом Черной Луны.

"Каждые девять лет в Украине могут происходить какие-то волнения, новый майдан в связи с циклом Черной Луны. И как раз очередной такой период выпадет на 2022 год. Так, первый майдан – Оранжевая революция – у нас был в 2004 году, второй майдан начался в 2013 году, то есть ровно через девять лет – Революция Достоинства. Вот и третий майдан может разгореться осенью 2022 года, когда Черная Луна соединится с Нептуном и асцендентом Украины", – рассказал Росс.

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

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