8 января в Иране потерпел крушение самолет “Международных украинских авиалиний”. Мы собрали всю известную информацию и новости об авиакатастрофе в Тегеране.

Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя. Об этом пишет Politeka.net.

Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту. По данным службы слежения за самолетами FlightRadar24, через две минуты авиалайнер пропал с радаров. А через восемь минут после взлета - разбился возле Паранда, что в 60 километрах на юго-запад от столицы Ирана. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь тегеранского аэропорта Али Кашани.

В СНБО Украины сообщили, что на рейс зарегистрировались 168 пассажиров. На борту также работали 9 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи сообщил СМИ, что личности погибших очень трудно установить из-за сильных повреждений. Тела разбросало на площади в два гектара. Спасатели собрали останки и передали их судебно-медицинским экспертам Ирана.

СМИ пишут, что на борту “Боинга” летели 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца. По данным источников, большая часть пассажиров - это студенты из Канады, которые отправились на учебу после зимних каникул. Они решили лететь украинскими авиалиниями из-за дешевых билетов.

МИД обнародовал свежие данные, согласно которым на борту рухнувшего самолета “МАУ” находились 11 граждан Украины (пассажиров и членов экипажа). Кроме того: 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии, 3 - Великобритании. Всего 176 человек.

В сети обнародовали список украинцев, которые попали в авиакатастрофу:

Сергей Хоменко;

Катерина Статник;

Марина Микитюк;

Валерия Овчарук;

Володимир Гапоненко;

Юлия Сологуб;

Ольга Кобюк;

Алена Малахова;

Алексей Наумкин;

Игорь Матков;

Денис Лыхно.

Представители Посольства Украины в Иране назвали причиной крушения технические неисправности, которые возникли с двигателем. Кассем Биниаз, пресс-секретарь Министерства дорог и транспорта Ирана, в свою очередь, подтвердил, что загорелся именно двигатель. Местные власти полностью отвергают вероятность теракта или сбоя в работе ПВО.

Руководство «Международных авиалиний Украины» утверждает, что вероятность ошибки экипажа очень мала. В авиакомпании сообщлили, что самолет выпущен в 2016 году, а последнюю проверку прошел 6 января 2020 года. Все системы были исправны. Тем не менее, пока все полеты украинских самолетов над Ираном приостановлены.

В МИД Украины передает, что никому из пассажиров не удалось выжить. Об этом “УНН” заявил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев. Украинский консул уточняет списки и подробности ситуации. Ведомство создало оперативную кризисную группу. Координатор оперативной группы при МИД Украины Максим Коваленко добавил, что созвана специальная комиссия.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал трагедию на своем Telegram-канале: "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа". Он также пообещал уточнить информацию о жертвах авиационной катастрофы.

Тем временем, в Иране организовали следственно-оперативную группу. Представитель гражданской авиации Реза Джафарзаде отметил, что на месте крушения все еще работают спасатели. Найденные тела передают в Управление судебно-медицинской экспертизы Ирана. Личности погибших устанавливают по анализу ДНК. Известно также, что среди обломков обнаружили “черный ящик”, который поможет установить причину катастрофы.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о крушении самолета МАУ в своем “Телеграм”. Он выразил соболезнования близким всех пострадавших.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал глава государства.

Позднее Владимир Зеленский поручил Генеральному прокурору возбудить уголовное дело и проверить весь гражданский флот Украины. Включая летный экипаж.

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