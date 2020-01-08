8 января в Иране потерпел крушение самолет “Международных украинских авиалиний”. Мы собрали всю известную информацию и новости об авиакатастрофе в Тегеране.
Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя. Об этом пишет Politeka.net.
Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту. По данным службы слежения за самолетами FlightRadar24, через две минуты авиалайнер пропал с радаров. А через восемь минут после взлета - разбился возле Паранда, что в 60 километрах на юго-запад от столицы Ирана. Эту информацию вскоре подтвердил пресс-секретарь тегеранского аэропорта Али Кашани.
В СНБО Украины сообщили, что на рейс зарегистрировались 168 пассажиров. На борту также работали 9 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Глава Тегеранского центра неотложной помощи сообщил СМИ, что личности погибших очень трудно установить из-за сильных повреждений. Тела разбросало на площади в два гектара. Спасатели собрали останки и передали их судебно-медицинским экспертам Ирана.
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СМИ пишут, что на борту “Боинга” летели 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца. По данным источников, большая часть пассажиров - это студенты из Канады, которые отправились на учебу после зимних каникул. Они решили лететь украинскими авиалиниями из-за дешевых билетов.
МИД обнародовал свежие данные, согласно которым на борту рухнувшего самолета “МАУ” находились 11 граждан Украины (пассажиров и членов экипажа). Кроме того: 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии, 3 - Великобритании. Всего 176 человек.
В сети обнародовали список украинцев, которые попали в авиакатастрофу:
Сергей Хоменко;
Катерина Статник;
Марина Микитюк;
Валерия Овчарук;
Володимир Гапоненко;
Юлия Сологуб;
Ольга Кобюк;
Алена Малахова;
Алексей Наумкин;
Игорь Матков;
Денис Лыхно.
Представители Посольства Украины в Иране назвали причиной крушения технические неисправности, которые возникли с двигателем. Кассем Биниаз, пресс-секретарь Министерства дорог и транспорта Ирана, в свою очередь, подтвердил, что загорелся именно двигатель. Местные власти полностью отвергают вероятность теракта или сбоя в работе ПВО.
Руководство «Международных авиалиний Украины» утверждает, что вероятность ошибки экипажа очень мала. В авиакомпании сообщлили, что самолет выпущен в 2016 году, а последнюю проверку прошел 6 января 2020 года. Все системы были исправны. Тем не менее, пока все полеты украинских самолетов над Ираном приостановлены.
В МИД Украины передает, что никому из пассажиров не удалось выжить. Об этом “УНН” заявил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев. Украинский консул уточняет списки и подробности ситуации. Ведомство создало оперативную кризисную группу. Координатор оперативной группы при МИД Украины Максим Коваленко добавил, что созвана специальная комиссия.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал трагедию на своем Telegram-канале: "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа". Он также пообещал уточнить информацию о жертвах авиационной катастрофы.
Тем временем, в Иране организовали следственно-оперативную группу. Представитель гражданской авиации Реза Джафарзаде отметил, что на месте крушения все еще работают спасатели. Найденные тела передают в Управление судебно-медицинской экспертизы Ирана. Личности погибших устанавливают по анализу ДНК. Известно также, что среди обломков обнаружили “черный ящик”, который поможет установить причину катастрофы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о крушении самолета МАУ в своем “Телеграм”. Он выразил соболезнования близким всех пострадавших.
«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал глава государства.
Позднее Владимир Зеленский поручил Генеральному прокурору возбудить уголовное дело и проверить весь гражданский флот Украины. Включая летный экипаж.
Напомним, крушение украинского Боинга под Тегераном: Зеленский и Порошенко в ловушке, всплыли роковые детали.
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