Нефть уверенно взлетела в цене на мировых биржах

Об этом свидетельствуют данные мировых торгов, передает Politeka.net.

Сообщается, что расценки на черное золото взлетели вверх после новостей с Ближнего Востока о крушении украинского самолета МАУ и ракетного обстрела военной базы США.

Что касается нефти марки WTI, то ее цена взлетела сразу на 4% после информации о том, что иранская армия атаковала военную базу США.

Сегодня за фьючерсы этой марки нефти предлагают на торгах $65,28 за один баррель.

Аналогичная ситуация и с маркой нефти Brent, которая также уверенно взлетела в цене. В ходе торгов расценки поднимались до отметки в $69,2. На данный момент за один баррель этого черного золота на мировых биржах предлагают $69,04.

На фоне подорожания нефти на мировых рынках украинским водителям стоит ожидать подорожания бензина и топлива на АЗС.

Стоит отметить, что обострение на Ближнем Востоке началось после того, как 27 декабря исламисты внезапно атаковали посольство США в Ираке. В ответ на это американская армия нанесла ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате чего был ликвидирован известный бригадный генерал Ирана Касим Сулеймани.

С уничтожением генерала мир оказался на пороге ядерной войны. Ракетные войска Иранской республики приведены в повышенную боеготовность. Эту информацию уже подтвердил официальный представитель США на Ближнем Востоке.

Белый дом пока не знает, с какой целью официальный Тегеран пошел на подобный шаг. Также не сообщается, были ли нацелены иранские ракеты, среди которых есть боеголовки с ядерным потенциалом, на конкретные объекты.

В ночь на 8 января армия Иранской Республики начала ракетный обстрел военной базы Соединенных Штатов. По информации российских СМИ, в результате атаки погибли якобы 80 военнослужащих, но в Белом доме эту информацию еще не комментировали.

Ракетная атака Ирана по военной базе США совпала с авиакатастрофой, в которой разбился украинский самолет МАУ, летевший из Тегерана в Киев. По последним данным, в результате трагедии погибли 180 человек.

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