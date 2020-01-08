Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке

О факт атаки сообщили государственные СМИ Ирана. Позже его подтвердил американский чиновник, передает Reuters. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

По предварительной информации, минимум 10 ракет было запущено по военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке (в 30 км к северу от Багдада), где располагаются солдаты США. Американский президент Дональд Трамп посещал эту часть в 2018 году.

Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В США о последствиях атаки пока не сообщают.

Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии.

Позже в Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США.

Было опубликовано видео удара по авиабазе США.

На кадрах можно увидеть ряд светящихся точек в небе, также за кадром слышен характерный шум. Видео разместил на своей странице в Twitter журналист Mahdi Bakhtiari.

Отметим, после ракетных обстрелов американских авиационных военных баз в Ираке в Белом доме состоялось экстренное совещание президента США Дональда Трампа с советниками по безопасности, передает CNN.

#worldwar3 might have just started today with the missile attack of #Iran on a US base in Iraq. And by seeing the comments online from people in the USA I can understand why God might be allowing this. The hubris of people in the #USA, gloating about the US "force" is astounding pic.twitter.com/EU0Fgx4Tgl — Jorge Clavellina (@jorgeclave7) January 8, 2020

На совещании присутствовали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам после совещания заявила, что в этот день не будет выступать с официальным заявлением по ситуации с Ираном.

Также стало известно, что Дональд Трамп не станет выступать по телевидению с обращением к нации. При этом в своем Twitter Трамп написал, что "Все хорошо!".

"Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений, происходящих сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - сообщил президент США.

Iran completely demolished USA_bases in Ein_o_Assad ,in Iraq#Hard_Rvenge _Came_So_Soon pic.twitter.com/dFopLjPtfv — Mohamad Mahdi Soroor محمد مهدی سرور (@SoroorMohammad) January 8, 2020

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