Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке
О факт атаки сообщили государственные СМИ Ирана. Позже его подтвердил американский чиновник, передает Reuters. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
По предварительной информации, минимум 10 ракет было запущено по военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке (в 30 км к северу от Багдада), где располагаются солдаты США. Американский президент Дональд Трамп посещал эту часть в 2018 году.
Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки. В США о последствиях атаки пока не сообщают.
Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии.
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Позже в Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США.
Было опубликовано видео удара по авиабазе США.
На кадрах можно увидеть ряд светящихся точек в небе, также за кадром слышен характерный шум. Видео разместил на своей странице в Twitter журналист Mahdi Bakhtiari.
Отметим, после ракетных обстрелов американских авиационных военных баз в Ираке в Белом доме состоялось экстренное совещание президента США Дональда Трампа с советниками по безопасности, передает CNN.
На совещании присутствовали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам после совещания заявила, что в этот день не будет выступать с официальным заявлением по ситуации с Ираном.
Также стало известно, что Дональд Трамп не станет выступать по телевидению с обращением к нации. При этом в своем Twitter Трамп написал, что "Все хорошо!".
"Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений, происходящих сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - сообщил президент США.
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