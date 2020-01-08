Сына российского писателя-сатирика, актера Михаила Жванецкого избили возле одного из ресторанов в Москве

Как стало известно Politeka.net из сообщения телеграм-канала Mash, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января на Минской улице. 24-летний Дмитрий Жванецкий вместе с другом Филиппом Гинзбургом заметили, как неизвестные обижают девушку. Они решили заступиться. Конфликт вышел из-под контроля, и в итоге, Жванецкого-младшего доставили в больницу с травмой ноги, а его товарища - головы.

Отметим, Михаил Жванецкий с 1999 года является Народным артистом Украины.

Ранее мы сообщали, Жванецкий заявил о том, что причиной украинско-российского конфликта является то, что соседи завидуют украинцам.

«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор», — отметил писатель.

По его словам россияне оправдывают свою ненависть, бездействие и бессилие тем, что "там бандеровцы и фашисты".

"На самом деле — это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали… А под конец — да вы все нищими там будете в этом Евросоюзе! А в Таможенном союзе все, б… дь, просто невероятные богатеи!» — отметил Жванецкий.

Также мы писали, в марте 2019 года 85-летний Жванецкий сломал руку и был вынужден отменить, по указке медиков, все свои выступления. Перелом оказался очень серьезным, так что писателю пришлось делать операцию. Даже после того, как прошел месяц, Жванецкий все равно отменял концерты - здоровье пожилого сатирика подверглось жесткому испытанию.

Весной прошлого года он должен был участвовать в Международном литературном фестивале Prima Vista, который проходит в эстонском городе Тарту, но состояние здоровья ему это не позволило.

Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.

Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».