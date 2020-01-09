Стали известны данные "черного ящика" украинского самолета, который упал в Иране 8 января
Известно, что иранские власти, а именно Организация гражданской авиации, предоставили первый доклад по самолету. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщения в соцсети.
Примечательно, что появилось видео, на котором визуализировали траекторию полета и последующее падение. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Теперь известно, что пожар на борту начался до падения. После столкновения с землей произошел взрыв.
К слову, "черные ящики" оказались повреждены.
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Обнародованы первые результаты анализа "черного ящика". Специалисты определили голос пилота "Боинга", который, судя по траектории полета, собирался вернуться в аэропорт.
Также стало известно, что у самолета не было связи с башней и диспетчером с самого начала. Однако состояние тревоги экипаж также не объявил.
Установлена такая последовательность событий:
00:14 UTC : объявлено о второй атаке Ирана;
01:42 UTC : Федеральное агенство авиации США сообщило о закрытии воздушного пространства над Ираком, Ираном и Персидским заливом для гражданской авиации;
02:38 UTC : вылетел украинский самолет;
02:44 UTC : наземные службы получали последний сигнал от Boeing.
Стоит отметить, что Reuters со ссылкой на пять источников в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны сообщает - причиной трагедии стала техническая неисправность, а не попадание ракеты.
Напомним, авиакатастрофа под Тегераном, в результате которой погибло более 170 человек, обрастает новыми деталями.
Как известно, власти Иранской Республики сразу после падения украинского Боинга заявили, что самолет рухнул после взлета из-за технической неисправности.
В пресс-службе посольства Украины в Иранской Республики сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой ПВО пока исключаются, а основная причина катастрофы - авария двигателя.
Ранее мы писали, что Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя.
Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту, однако вскоре упал.
Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.
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Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.