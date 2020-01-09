Стали известны данные "черного ящика" украинского самолета, который упал в Иране 8 января

Известно, что иранские власти, а именно Организация гражданской авиации, предоставили первый доклад по самолету. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщения в соцсети.

Примечательно, что появилось видео, на котором визуализировали траекторию полета и последующее падение. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Теперь известно, что пожар на борту начался до падения. После столкновения с землей произошел взрыв.

К слову, "черные ящики" оказались повреждены.

Обнародованы первые результаты анализа "черного ящика". Специалисты определили голос пилота "Боинга", который, судя по траектории полета, собирался вернуться в аэропорт.

Также стало известно, что у самолета не было связи с башней и диспетчером с самого начала. Однако состояние тревоги экипаж также не объявил.

Установлена такая последовательность событий:

00:14 UTC : объявлено о второй атаке Ирана;

01:42 UTC : Федеральное агенство авиации США сообщило о закрытии воздушного пространства над Ираком, Ираном и Персидским заливом для гражданской авиации;

02:38 UTC : вылетел украинский самолет;

02:44 UTC : наземные службы получали последний сигнал от Boeing.

Стоит отметить, что Reuters со ссылкой на пять источников в спецслужбах США, Канады и неназванной европейской страны сообщает - причиной трагедии стала техническая неисправность, а не попадание ракеты.

Напомним, авиакатастрофа под Тегераном, в результате которой погибло более 170 человек, обрастает новыми деталями.

Как известно, власти Иранской Республики сразу после падения украинского Боинга заявили, что самолет рухнул после взлета из-за технической неисправности.

В пресс-службе посольства Украины в Иранской Республики сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой ПВО пока исключаются, а основная причина катастрофы - авария двигателя.

Ранее мы писали, что Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя.

Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту, однако вскоре упал.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, крушение украинского Боинга в Иране: появились новые кадры трагедии, "огненные вспышки и..."

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.