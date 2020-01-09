Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил четыре основные версии крушения рейса "Тегеран-Киев" в Иране

Как передает Politeka.net, Данилов прокомментировал ход расследования авиакатастрофы, унесшей жизни 176 человек.

По его словам, рассматриваются такие причины трагедии:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор (информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы появилась к вечеру 8 января в сети).

- столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом.

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января недалеко от столицы Ирана. Самолет "Международных украинских авиалиний" рейсом "Тегеран-Киев" рухнул спустя 8 минут после начала полета. Лайнер успел набрать высоту более 2000 метров.

В результате, погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. На борту находились 11 украинцев.

Ранее мы сообщали, стали известны данные "черного ящика". Организация гражданской авиации в Иране сделала первый доклад на основе собранной информации. Выяснилось, что пожар на борту начался еще до крушения. На записях также разобрали голос пилота Боинга.

Обнародовано видео, показывающее траекторию полета и последующее падение. Судя по траектории, пилот хотел развернуть самолет обратно в аэропорт.

Также стало известно, что у лайнера не было связи с башней и диспетчером с самого начала. Однако состояние тревоги экипаж не объявил.

Напомним, как стало известно о трагедии, украинцы стали приносить в аэропорт "Борисполь" в Киеве цветы и свечи, оставляя их под стендом с портретами погибших. Сеть всколыхнуло фото мужа 25-летней бортпроводницы Юлии Сологуб, которая погибла в авиакатастрофе. Мужчина целовал портрет жены и отказывался уходить.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, крушение украинского Боинга в Иране: появились новые кадры трагедии, "огненные вспышки и..."