Необычное погодное явление наблюдают жители российского Красноярска

В городе третий день держится режим неблагоприятных метеоусловий. Жители делают снимки смога с разных частей города и негодуют из-за вони и плохой видимости. Явление получило название «Черное небо». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Режим НМУ в Красноярске ввело Среднесибирское УГМС вечером пятницы , 10 января. Снять его обещали уже в понедельник. Рассеивание вредных частиц в воздухе тормозят низкие температуры, которые продержались все выходные.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накапливанию в воздухе вредных веществ для Красноярска – это безветренная погода.

Жители города пишут в соцсетях, что с наступлением режима «черного неба» у них стала проявляться аллергия.

Дымку можно заметить во всех районах города. При этом отмечается, что хуже всего приходится жителям на улицах Юности, Павлова, на Свердловской, Весны, Шевченко и в микрорайоне «Южный берег».

Отметим, данные с датчиков пунктов экологического наблюдения у общественников и министерства экологии разнятся кардинально.

Так, 13 января, согласно данным проекта Nebo.Live в Красноярске содержание предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе было превышено практически во всех районах, кроме части Октябрьского района.

В то же время портал Krasecology, принадлежащий министерству экологии Красноярского края, приводит данные своих пунктов наблюдения. Согласно им, «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения не зафиксировано.

Жители города активно обсуждают ситуацию в социальных сетях и публикуют кадры «черного неба».

«То чудесное время, когда воздух в Красноярске можно потрогать руками», — пишут местные жители в соцсетях.

Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого еще не было: «Вот, чем мы дышим».

Как сообщала Politeka, загрязненный воздух может лишить человечество потомства.

Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло страну, показатели зашкаливают: что происходит.