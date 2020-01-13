Необычное погодное явление наблюдают жители российского Красноярска
В городе третий день держится режим неблагоприятных метеоусловий. Жители делают снимки смога с разных частей города и негодуют из-за вони и плохой видимости. Явление получило название «Черное небо». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Режим НМУ в Красноярске ввело Среднесибирское УГМС вечером пятницы , 10 января. Снять его обещали уже в понедельник. Рассеивание вредных частиц в воздухе тормозят низкие температуры, которые продержались все выходные.
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накапливанию в воздухе вредных веществ для Красноярска – это безветренная погода.
Ведущая «Топ-модель по-украински» сверкнула идеальными формами в бикини: «Ну что за фигурка»
Скандальная Волочкова без штанов напугала россиян внешним видом: "Позорище, а не женщина"
Киркоров показал повзрослевших детей со звездным крестным: редкие кадры
Фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы"
Жители города пишут в соцсетях, что с наступлением режима «черного неба» у них стала проявляться аллергия.
Дымку можно заметить во всех районах города. При этом отмечается, что хуже всего приходится жителям на улицах Юности, Павлова, на Свердловской, Весны, Шевченко и в микрорайоне «Южный берег».
Отметим, данные с датчиков пунктов экологического наблюдения у общественников и министерства экологии разнятся кардинально.
Так, 13 января, согласно данным проекта Nebo.Live в Красноярске содержание предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе было превышено практически во всех районах, кроме части Октябрьского района.
В то же время портал Krasecology, принадлежащий министерству экологии Красноярского края, приводит данные своих пунктов наблюдения. Согласно им, «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения не зафиксировано.
Жители города активно обсуждают ситуацию в социальных сетях и публикуют кадры «черного неба».
«То чудесное время, когда воздух в Красноярске можно потрогать руками», — пишут местные жители в соцсетях.
Напомним, зловещие следы оставляет ядовитый смог на стеклах, такого еще не было: «Вот, чем мы дышим».
Как сообщала Politeka, загрязненный воздух может лишить человечество потомства.
Также Politeka писала о том, что ядовитое облако накрыло страну, показатели зашкаливают: что происходит.