Украина должна быть готова ко всему

Российская Федерация продолжает перебрасывать тяжелую военную технику на оккупированный Донбасс для возможного удара по Украине

Об этом говорится в сводке с 31 декабря по 13 января, которая была опубликована Информационным сопротивлением.

Сообщается, что переброска техники была произведена непосредственно с территории России.

В частности, на оккупированном Донбассе вновь зафиксировали российские гаубицы, системы "Гиацинт" и БТРы.

"В районе населенного пункта Хрустальный фиксировалось перемещение до 12 единиц 152-мм гаубиц типа 2А65 "Мста-Б" и до восьми единиц 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б". В районе Старобешево зафиксировано перемещение трех единиц БТР-70/80 и двух "Уралов" армейского типа в юго-западном направлении. В районе населенного пункта Белый фиксировалось в течение двух суток активное движение автотранспорта армейского типа по направлению к Белореченскому и к Юбилейному", – сказано в свежей сводке с временно неподконтрольного Украине Донбасса.

В документе также говорится, что оккупационные войска продолжают активно тренироваться на полигонах, участвуя в танковых и минометных учениях.

О возможном наступлении россиян свидетельствует и то, что бойцы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области были подняты по тревоге.

"После выполнения действий боевой готовности военнослужащие выдвинулись на технике в исходный район на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке ее на эшелоны. В течение восьми часов два эшелона были полностью загружены боевыми машинами пехоты БМП-2, гаубичными самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", инженерными машинами разграждения ИМР-3М, бронетранспортерами БТР-80", – проинформировала пресс-служба Минобороны страны-агрессора.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин испытывает новые ракеты в оккупированном Крыму лишь с одной целью.

По словам журналиста Виталия Портникова, своим визитом в оккупированный российскими войсками Крым лидер Кремля намекнул Украине о готовности начать войну в Черном море.

Портников также назвал учения Северного и Черноморского флотов символом агрессии Владимира Путина, поскольку РФ не просто так тестирует новые ракеты у берегов Украины.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса