Музыканты петербургской рок-группы Animal ДжаZ попали в страшное ДТП в Ульяновской области

Авария произошла 13 января по дороге в Самару с вокалистом Александром Красовицким и клавишником Александром Заранкиным. Из-за гололеда машину артистов занесло прямо в отбойник. К счастью, они родились в рубашке и не пострадали.

Фото изувеченного автомобиля выложил в своем микроблоге в Инстаграм Красовицкий, передает Politeka.net.

По словам звезды, данное событие напомнило ему, что нужно жить как в последний раз.

"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят)

Прощай, енот и привет жизнь 😉 #путешествия_tschelovek #zeropeopletour2020

P. S. Все ок, тур продолжается. Такой фигней нас с мсье Заранкиным не остановить)", - написал вокалист в соцсети.

Комментирующие вздохнули с облегчением, узнав, что с их кумирами все в порядке. Также парней поздравляли кто со старым Новым годом, а кто со вторым днем рождения.

"😳 Вы с Сашей в порядке?.. Берегите же себя"

"Ну с Днём Рождения Вас!"

"Фух! Бросайте вы уже это дело сами на машине. Страшно! Берегите себя!"

"Фуууу, пронесло! Очень хорошо, что всё в порядке!!! Удачи в путешествии! Мы в вас нуждаемся)"

"Ребята, жесть! Берегите себя, не рискуйте! Будьте осторожнее!"

Ранее мы сообщали, музыканты Animal ДжаZ во время одного из концертов поразили публику украинской музыкой. Питерцы исполнили песню «Без бою» "Океана Эльзы".

Композиция произвела невероятно сильное впечатление на зал.

«Мы очень хотим, чтобы эта группа рано или поздно вернулась. Не только в "Нашествие", но и вообще в Россию. И не только эта группа, а все украинские группы. Пока их здесь нет, мы будем петь их песни», — прокомментировали в Animal ДжаZ.

Также мы писали, 7 января не стало легендарного музыканта, барабанщика группы "Rush" Нила Пирта.

Смерть артиста подтвердила его семья. У Нила была глиобластома – он храбро и долго сражался с болезнью, но недуг оказался сильнее.

На официальном сайте «Rush» опубликовано следующее сообщение:

«С разбитыми сердцами и глубокой скорбью должны поделиться ужасной новостью. Наш брат и друг 45 лет, Нил, ушел от нас. Он отважно боролся с раком мозга в течение трех с половиной лет».

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

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Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.