Появились подробности успешной спецоперации ВСУ на передовой

Об этом в своем Facebook написал журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на данные блогера под псевдонимом Necro Mancer, передает Politeka.net.

По его словам, спецоперация была проведена еще 27 октября 2019 года под Мариуполем.

В результате спецоперации бойцам ВСУ удалось ликвидировать РСЗО "Чебурашку", четырех боевиков. Еще шестеро человек получили различные ранения.

"Появились фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе, на нем – характерное изображение установленной на шасси КРАЗа 220 мм РСЗО "Чебурашка", которую российские войска применяют на Донбассе с 2018-го года", – написал Бутусов.

Он обратил внимание, что в официальных сводках террористов нет никакого упоминания о гибели боевиков, среди которых был глава "Оборонпрома ДНР" Артем Вовк.

"Судя по указанным на скринах обстоятельствам – "Чебурашку" с Вовком накрыл 120-мм миномет. Значит, это не мог быть сам Новоазовск, для противника новоазовское направление – это наш Мариуполь. Значит, противник подъехал совсем близко к нашим позициям, иначе минометом не достать", – предположил в своем Facebook Юрий Бутусов.

Подытоживая, журналист поздравил бойцов ВСУ с успешной спецоперацией, которым удалось нанести точный удар по позициям российско-оккупационных войск "Л/ДНР".

"Если это миномет или гаубица, то в условиях нашей ограниченной войны, когда стреляет не более 1-2 орудий, и устанавливается лимит снарядов, поразить такую цель как 220-мм РСЗО и нанести такие потери – надо быть настоящим мастером стрельбы. Надеюсь, те, кто добился этого выдающегося успеха, выйдут на связь, такое достойно самых высших государственных наград и общественного признания", – резюмировал журналист.

Ранее мы сообщали о том, что боевики устроили на Донбассе настоящий ад. Корреспондент Руслан Смещук написал, что поехал снимать Крещение, а попали под огненное крещение в Золотом 4.

По его словам, на протяжении двух суток российские оккупанты из минометов и артиллерии бьют по населенному пункту, из-за чего местные жители вынуждены прятаться по подвалам.

"Поехали снимать Водохрещща, а попали на Вогнехрещща. Золотое 4 второй день гремит от прилета минометных мин. Местные люди прячутся по погребам, перебиты линии электропередач. Восемь военных ранены. Я как будто бы попал в 14/15 год", - написал журналист.

Напомним, Россия наигралась Донбассом и решила "подзабить"

А еще Politeka писала, что Боевики пошли в атаку и расстреляли ВСУ из минометов

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