На Донетчине возрасло количество дезертиров из армии «ДНР», и на них устроили настоящую облаву

Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает Politeka.

Так, в городе Саханка Новоазовского района Донецкой области «военная оккупационная комендатура» ловит всех военнослужащих и возвращает их в пункты постоянной дислокации.

При этом о причинах задержания боевиков информация не разглашается. Скорее всего, не дождавшись обещанных денег за убийство украинцев бравые парни из «молодой республики» решили, что бесплатно рисковать жизнью не будут.

«Также во время обстрела позиции сил ООС зашкварился 1 боевик из числа 9го полка, в результате разрыва миномёта», – пишет в Twitter пользователь под ником Донецкий Чебуратор.

Ранее мы рассказывали о том, что освобожденные из украинского плена боевики «ДНР» остались не в восторге от приема дома. Бывшие пленные уже две недели находятся в медицинском учреждении, откуда их выпускают разве что погулять по территории медучреждения под присмотром представителей «МГБ».

Мы также рассказывали о том, что так называемый офицер пресс-службы «Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко заявил о канадских наемниках в подконтрольной Киеву Станице Луганской. По его словам, прибывшие «будут обучать военнослужащих 46-й бригады ВС Украины, находящейся в данном районе, минно-взрывному делу и снайперской подготовке».

Напомним, пленница боевиков рассказала о пережитом в подвалах "ДНР".

Как сообщала Politeka, сыновья пленницы боевиков «ДНР» пришли под российское консульство.

Также Politeka писала, что боевики на Донбассе начали уничтожать сами себя.