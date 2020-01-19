То ли еще будет!

Недавно в «главном здании ДНР» в центре оккупированного Донецка состоялось закрытое совещание с участием руководства «республики», глав городов, «нарсовета» и прочих чиновников местного разлива

Одним из главных вопросов на совещании, куда прессу не пустили, были зарплата бюджетников, коммунальные тарифы для населения и прочее, говорится в материале ИА «Донбасс».

«Правительство ДНР» утвердило бюджет «республики» на 2020 год, согласно которому показатели бюджета составляют 1 млрд. 417 млн.907 тыс рублей, или около 554 миллионов гривен.

«Министру доходов и сборов ДНР» поручили представить на рассмотрение «правительства» данные по поквартальному распределению бюджетных средств по 20 показателям бюджетной классификации.

При этом, отмечает автор статьи, населению не сказали о том, что предварительный шаблон распределения бюджета был готов заранее, и в нем отсутствуют немало чего по сравнению с прошлыми годами.

Так, в 2020 году донеччан не будут баловать многочисленными праздниками и масштабными концертами с участием заезжих российских звезд, гонорары которых на фоне общего обнищания населения Донбасса просто космические.

«Из всего этого можно предположить, что российская задумка по присоединению Донбасса считается проваленной, и власти РФ потихоньку с каждым годом начинают подзабивать на Донбасс».

Еще один аргумент в пользу этой версии – паспорта РФ раздаются в ОРДЛО значительно меньшими темпами по сравнению с прошлым годом, что также говорит о нежелании российских властей присоединять к себе Донбасс, потому что от него больше вреда, чем пользы.

В свою очередь правительство «ДНР», чтобы граждане не узнали, насколько все печально, заметает следы, и сейчас в «республике» из официальных источников исчезла информация о том, каким был бюджет в за 2015-2018 и даже 2019 года.

Те же, кто знает правду, просто не хотят в нее верить и признавать, что Россия просто «кинула» Донбасс.

Напомним, Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.

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