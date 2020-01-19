Из-за российских оккупантов ВСУ снова понесли потери на Донбассе, ведь боевики не пытаются выполнять Минские договоренности

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в утренней сводке на Facebook.

Российско-оккупационные войска пошли на эскалацию конфликта, поскольку за предыдущие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 6 обстрелов по позициям ВСУ.

Для обстрелов по позициям защитников Украины, боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, а также стрелковое оружие.

По информации штаба ООС четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрелы; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Ко всему прочему, оккупанты "Л/ДНР" нарушали режим прекращения огня в зоне ответственности "Север": из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Орихове.

К сожаленю, но Украина снова понесла потери на передовой результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований "Л/ДНР".

Так, вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

От начала текущих суток коварный враг огневой активности не проявлял. Потерь также не было зафиксировано.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.