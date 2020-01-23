РФ не собирается выполнять взятые на себя обязательства

Подконтрольные Кремлю оккупационные формирования "Л/ДНР" снова бьют по позициям ВСУ из запрещенного тяжелого вооружения

Об этом традиционно утром информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как сообщают наши военные, на протяжении минувших суток российско-террористические бандформирования "Л/ДНР" шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, по нашим позициям противник вел прицельный огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Более того, вдоль линии соприкосновения вновь активизировались вражеские российские снайперы.

В районе ответственности "Восток" штаб ООС насчитал четыре вражеских обстрелов: рядом с Павлополем – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки – из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, станкового противотанкового гранатомета – 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Водяное – из 82-мм міномету – 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности "Север" российско-оккупационные войска "Л/ДНР" еще дважды нарушали существующий режим прекращения огня: вблизи Майорска – из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Шумы – с автоматического станкового гранатомета.

Увы, но ВСУ продолжают нести потери среди личного состава. Вследствие вражеских обстрелов вчера, 22 января, один наш военнослужащий погиб.

Уже от начала текущих суток подконтрольные Кремлю террористические бандформирования "Л/ДНР" успели нарушить режим тишины. Из стрелкового оружия российские оккупанты били по нашим позициям вблизи Опытного. В результате обстрела один боец ВСУ получил ранения.

Ранее мы сообщали о ликвидации одного из главарей российских террористов "Л/ДНР". В частности, в оккупированном Донецке был убит 43-летний Алексей Кривуля на прозвище "Грин".

В российских соцсетях пишут, что Кривулю "убили в спину". На основании таких заявлений некоторые пользователи предположили, что боевик погиб во время разборок со своими соратниками или был убит по приказу российских кураторов.

Весной 2014 года начал воевать против украинских военных на стороне российских захватчиков. Исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады так называемого " 1 АК.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", «отомстили за все».

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.