Люди в ловушке

Стихии такого масштаба не видели в регионе за последние 110 лет

Об этом пишет агентство УНН ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что мощные ливни обрушились на юго-восток Бразилии.

Жертвами стихии по информации управления гражданской обороны штата Минас-Жерайс стали по меньшей мере 53 человека.

Спасатели также сообщают, что пропавшими без вести считаются 19 местных жителей, поэтому число жертв может вырасти в ближайшее время.

Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, более 3,3 тыс. остаются без крыши над головой. Жертвами ливней в соседнем Эспириту-Санту стали девять человек.

Синоптики утверждают, что лишь за одни сутки в столице штата Минса-Жерайс выпало рекордное количество осадков - 171,8 мм. Это рекордные цифры за 110 лет метеонаблюдений.

По информации местных СМИ, сильные ливни спровоцировали в регионе оползни, из-за чего простые люди оказываются в ловушке в собственных домах.

В штате продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее мы рассказывали о том, что мощное землетрясение атаковало Турцию. Сообщается, что стихия обрушилась на страну еще 24 января.

В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг). По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

Как сообщают правоохранители, в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 38 человек. В турецком правительстве сообщили, что предоставили временное убежище для более 15 тысяч человек, чьи дома снесла разрушительная стихия.

Также известно, что во время поисковых работ спасателям удалось достать живыми из-под завалов 45 человек.

Напомним, мощное землетрясение атаковало популярный курорт.

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