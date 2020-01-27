Стихии такого масштаба не видели в регионе за последние 110 лет
Об этом пишет агентство УНН (
Сообщается, что мощные ливни обрушились на юго-восток Бразилии.
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Жертвами стихии по информации управления гражданской обороны штата Минас-Жерайс стали по меньшей мере 53 человека.
Спасатели также сообщают, что пропавшими без вести считаются 19 местных жителей, поэтому число жертв может вырасти в ближайшее время.
Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, более 3,3 тыс. остаются без крыши над головой. Жертвами ливней в соседнем Эспириту-Санту стали девять человек.
Синоптики утверждают, что лишь за одни сутки в столице штата Минса-Жерайс выпало рекордное количество осадков - 171,8 мм. Это рекордные цифры за 110 лет метеонаблюдений.
По информации местных СМИ, сильные ливни спровоцировали в регионе оползни, из-за чего простые люди оказываются в ловушке в собственных домах.
В штате продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее мы рассказывали о том, что мощное землетрясение атаковало Турцию. Сообщается, что стихия обрушилась на страну еще 24 января.
В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг). По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.
Как сообщают правоохранители, в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 38 человек. В турецком правительстве сообщили, что предоставили временное убежище для более 15 тысяч человек, чьи дома снесла разрушительная стихия.
Также известно, что во время поисковых работ спасателям удалось достать живыми из-под завалов 45 человек.
Напомним, мощное землетрясение атаковало популярный курорт.
А еще Politeka писала, что свирепая осенняя стихия начала убивать
Также Politeka сообщала, мощная стихия накрыла страну: людей увозят скорые, кошмар попал на видео.