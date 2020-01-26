Пострадавших уже почти полторы тысячи

Природная стихия сотрясла популярный среди туристов курорт, в результате чего погибли десятки людей, еще почти полторы тысячи были травмированы

Об этом сообщает BBC.

Там, землетрясение на востоке Турции произошло в пятницу вечером, около 20:55 по киевскому времени. Магнитуда толчков достигала 6,8 баллов. Повторных – от 5,4 до 3,3.

Удалось выяснить, что очаг землетрясения находился в городе Сивридже, провинция Элязыг, на глубине 6,7 км.

В результате инцидента были развалены дома жителей. Людей срочно эвакуировали. Погибли, по меньшей мере, 31 человек. Еще около 1466 получили ранения.

Спасатели утверждают, что под завалами могут находиться более 40 человек.

Уточним, что пользователи сети делятся фотографиями последствий стихии, на которых видно разрушенные дома, а также спасателей, которые ищут выживших.

Ранее мы рассказывали о том, что разрушительная стихия атаковала столицу. 12 января власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр.

Местные телеканалы объявили эвакуацию в трех городах – Сан-Николасе, Балете и Талисае. Пользователи сети просят молиться за филиппинцев, пострадавших из-за извержения вулкана Тааль.

«В настоящее время вулкан Тааль на Филиппинах извергается. Надеемся и молимся, чтобы причиненный ущерб был минимальным, и чтобы все оставались в безопасности», – пишут в сети очевидцы.

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