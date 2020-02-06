Сухая зима привела к тому, что водохранилища Крыма опустели и уже в скором времени могут окончательно обмелеть, пишет Politeka.net

В Крыму все острее становится проблема острого дефицита воды даже для нужд населения, не говоря уже о промышленности и сельском хозяйстве. Ситуация дошла до того, что давать воду будут по графику.

Так называемая "мэр Симферополя" Елена Проценко сообщила, что с 10 февраля холодная вода в кранах горожан будет только утром и вечером, а горячая - только по выходным. Запасов воды, признают местные "власти", хватит не более чем на 100 дней.

"Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы", – написала она.

Пост Проценко вызвал шквал разъяренных комментариев в соцсети. Люди негодуют, до чего довела политика оккупационной власти.

"Сказочные дол....ы, это прям неожиданно случилось! Вода кончилась😱. И кстати не так давно помнится кто то пяткой в грудь себя стучал, мол проблем с водой в Крыму больше не будет! Все скважины расконсервировали, новых набурили, реки развернули"

Другие пользователи намекают, что нужно было шантажировать Украину газом, чтобы получить воду.

"Кажется транзит газа было поспешное решение", - пишет один из крымчан.

"Да конечно. Надо было газ направить в краны кричавших КРЫМРОССИЯ" - отвечают ему

"Северные наши соседи ликуют, наверно..."

"Народная примета: если в кране нет воды, то вы - сепаратисты и колаборанты"

"Моя бывшая подруга из Севастополя(работает в администрации города) в 2014 году шипела от злости:" Мы без Украины обойдемся. Мы будем процветать и радоваться жизни" Я вас всех поздравляю! РАДУЙТЕСЬ!!!"

"И что дальше? Через 90дней?

Лето! Курортный сезон !? Кишечные инфекции?холера?...." "И не дай Бог в такой ситуации с водой и её отключением, появиться коронавирусу в Крыму". " А это уже камни с неба или ещё нет?" "С хохлами то понадёжней было...хотя, это просто Владимир Владимирович наверное не в курсе, он бы такого издевательства не допустили над рускоизычными то!!!" " Про камни с неба уже было?)Если да, То,по классике. «Путин,введи войска!!!!!РА-СИ-Я»"





Напомним, Путин удвоил ударные силы на границе, подробности.

Как сообщала Politeka, в оккупированном Крыму грядет катастрофа, которая коснется всех.

Также Politeka писала, что в Крым хотят вернуть воду из Украины, от Зеленского требуют ответа: Билецкий раскрыл детали.